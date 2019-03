U&D | ultimo ' faccia a faccia' tra Andrea e Teresa | dopo il bacio la Langella dice

Blastingnews

(Di martedì 12 marzo 2019) Proprio ieriDal Corso esono stati ospiti da Maria De Filippi, nello studio di Uomini e Donne. Si è registrata una nuova puntata del trono classico e la conduttrice, viste le grandi novità apparse sul web, ha pensato di invitare i due ex personaggi della trasmissione per far chiarezza pubblicamente su ciò che sta accadendo lontano dai riflettori.Come già avevamo previsto,si stanno frequentando al di fuori dello studio televisivo di Uomini e Donne ma nel corso della nuova puntata a cui entrambi hanno preso parte ieri, la situazione si sarebbe totalmente capovolta. Dal Corso e l'ex tronista sembrerebbero aver interrotto nuovamente il loro rapporto e, quindi, la frequentazione....

JF_Acquaviva : Ci vole à ripiglià e vie di a mubilisazione per rivindicà a ricunniscenza è i mezi per a nostra lingua. Devant la p… - Gilles_Simeoni : U liò di Roccapina, sintinedda impitrata, di bidezza senza paru... - TigresOficial : ?? E Q U I PO ?? #EstoEsTigres ?????? -