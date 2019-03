Tutta l' Europa lascia a terra i Boeing 737 Max 8

Tutta Europa blocca i Boeing 737 Max 8 : spazio aereo chiuso dalle 21 Mappa : A livello di compagnia aerea, invece, secondo il database di Cirium è l'americana Southwest Airlines - principale vettore a basso costo del mondo - ad avere in flotta il maggior numero di nuovi ...

Tutta Europa blocca i Boeing 737 Max 8 : spazio aereo chiuso dalle 21 Mappa : Al 12 marzo si contavano 344 Max 8 in servizio più 27 Max 9, a cui si aggiungono 14 bimotori che si trovavano negli hangar per altre ragioni. Dei velivoli, 97 hanno livree cinesi, poi seguono gli Usa (72) e il Canada (40). Air Italy ne ha tre (più due in arrivo)

Le ong sono un bersaglio della destra in Tutta Europa : Dall’Ungheria di Viktor Orbán all’Austria di Sebastian Kurz, le organizzazioni indipendenti sono considerate un nemico, sia che si occupino d’immigrazione sia che stilino rapporti sulla libertà di stampa o sulla violenza sulle donne. Leggi

Anticiclone tropicale invade l'Europa - temperature per Tutta la settimana : Roma - temperature sopra le medie del periodo attendono molte Nazioni dell'Europa nel momento in cui un promontorio anticiclonico sub tropicale si andrà rafforzando. L'aria calda soprattutto in quota e in risalita dal Nord Africa andrà a rafforzare la cupola anticiclonica che si allungherà verso l'Europa centro settentrionale. Si attende dunque una fase decisamente sopra le medie termiche su Penisola Iberica, ...

Previsioni Meteo - il poderoso “Anticiclone di San Valentino” porta la Primavera in Europa e al Centro/Nord Italia. Freddo per Tutta la settimana invece al Sud [MAPPE] : 1/14 ...

Sanremo 2019 - la gaffe del prefetto : no fly zone in Tutta Europa : Sta per iniziare la 69esima edizione del Festival di Sanremo e i controlli da parte delle forze dell’ordine si intensificano, come avviene per tutti i grandi eventi. Il prefetto ha infatti imposto non solo controlli con metal detector e biglietti nominali ma anche pattugliamento della zona. E c’è di più: è prevista anche una no fly zone per elicotteri e droni. Peccato che nell’ordinanza della prefettura di Imperia ci sia un ...

GMAIL NON FUNZIONA/ Servizio di posta elettronica 'down' : errore 404 - cosa sta succedendo in Tutta Europa : GMAIL non FUNZIONA: errore 404 per il Servizio di posta elettronica di Google. Big G tace: su Twitter impazza l'hashtag #GMAILdown

Sea Watch - Segre : “Tutta l’Europa deve farsi carico dei migranti. Oggi si ripete la stessa indifferenza di 80 anni fa” : “Avendo provato a essere una persona che è stata nel mare dell’indifferenza ed è stata annegata nel mare dell’indifferenza con la mia famiglia intera, di cui solo io sono tornata a raccontare, sono certamente più sensibile a una nave che non trova attracco”. Lo ha detto la senatrice a vita Liliana Segre in merito alla vicenda Sea Watch e al tema migranti, a margine di un’iniziativa sulla Shoah in una scuola di Milano. “Tutta ...

