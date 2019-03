Tre incontri all' auditorium Si parla di archeologia

Incontri gratuiti con la psicologa a Leca d'Albenga. Il prossimo : "Gestire lo sTress con la pancia e con la testa" : I Giovedì di Leca d'Albenga continuano con il 2° incontro: 'Gestire lo stress con la pancia e con la testa'. L'appuntamento è per il prossimo 7 marzo 2019, ore 21.00 in via Pieve di Teco 9, Leca di ...

MosTre - incontri ed eventi in programma a Pontelagoscuro : È stato presentato oggi nella residenza municipale il calendario di eventi “Fetonte & dintorni” in programma a Pontelagoscuro con presentazioni

Roma : incontri - eventi - mosTre - attività di venerdì 1 - sabato 2 e domenica 3 febbraio : Tre appuntamenti domenica 3 febbraio: alle 10.30, Scienza in famiglia: "Pianeta Blu" , 3-4 anni con genitori, . Il colore blu rivelerà le storie del nostro pianeta; fra pozze d'acqua, profondità ...

Spettacoli - mosTre e incontri : il giorno della Memoria in Bergamasca : Sempre con un'amplia partecipazione di pubblico e la costante attenzione della stampa, i singoli Spettacoli sono stati realizzati nelle sedi più note di Bergamo, la città in cui Laterza vive, come la ...

Importanti incontri per Nibali : l’offerta della Trek attira lo Squalo - ma la Bahrain passa al contrattacco : Trek Segafredo o Bahrain Merida? Questo è il dilemma: Vincenzo Nibali diviso tra la vecchia e la nuova strada, Importanti incontri ieri per lo Squalo dello Stretto La stagione 2019 di ciclismo non è ancora iniziata, ma a far chiacchierare ci pensa Vincenzo Nibali. Lo Squalo dello Stretto è l’uomo più desiderato del mercato. Il ciclista italiano potrebbe infatti cambiare team al termine della stagione 2019 e salutare la Bahrain Merida ...