Trasloco nel nessun luogo della politica

(Di martedì 12 marzo 2019) Si direbbe proprio che il Partito democratico lascerà la sede nazionale di via del Nazareno, a Roma, la sua direzione, la sua sala-macchine, così nelle intenzioni del nuovo segretario; non è questa però una notizia, tanto meno il punto, la sostanza ultima del discorso, dai, andiamo oltre la linea rasoterra del dato contingente, proviamoci almeno, a volare oltre il semplice, misero, insignificante computo delle pigioni, degli sfratti, dei millesimi; proviamo a fare come Dino Buzzati quando, inviato al Giro d'Italia, riuscì a trasformare una piccina cronaca ciclistica in simposio sull'assoluto.Abitudine giornalistica pretenderebbe invece, come negli spettrali ex-voto dedicati a un al di là dallo scrittore citato, che, parlando delle sedi dei partiti, luoghi già ciclopici per definizione - le Botteghe Oscure oppure, immaginando i ...

