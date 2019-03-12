Traffico Roma del 12-03-2019 ore 10 | 30

LuceverdeRadio : RT @LuceverdeRoma: #treni - Linea FL3, Roma - Viterbo: traffico RIATTIVATO fra Cesano e La Storta #luceverde - LuceverdeRoma : #treni - Linea FL3, Roma - Viterbo: traffico RIATTIVATO fra Cesano e La Storta #luceverde - zazoomblog : Traffico Roma del 12-03-2019 ore 10:00 - #Traffico #12-03-2019 #10:00 -
Traffico Roma del 12-03-2019 ore 10 : 00 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 12 MARZO 2019 ORE 09:50 I.V. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… PER UN INCIDENTE SI SONO FORMATE CODE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA CASILINA E PRENESTINA E DA Qui ABBIAMO RALLENTAMENTI PER Traffico FINO ALLA TIBURTINA CODE PER Traffico ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA TRA VIA NOMENTANA E VIA TIBURTINA SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 ...
Traffico Roma del 12-03-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 12 MARZO 2019 ORE 09:20 I.V. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… MOLTO INTENSO IL Traffico SULLE STRADE DELLA CAPITALE CODE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGGIATA ESTERNA TRA VIA DELLA PISANA E VIA OSTIENSE E DA Roma SUD A VIA TIBURTINA, IN INTERNA SI RALLENTA DA BUFALOTTA A TIBURTINA E DA TUSCOLANA AD APPIA Traffico INCOLONNATO SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DA TOR ...
Traffico Roma del 12-03-2019 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 12 MARZO 2019 ORE 08:20 I.V. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… Traffico RAALLENTATO PER INCIDENTE SULLA VIA APPIA DA SANTA MARIA DELLE MOLE AL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE Roma PER UN ALTRO INCIDENTE SI RALLENTA IN VIA DI PORTONACCIO ALL’ALTEZZA DELLA TANGENZIALE EST PIUTTOSTO INTENSO IL Traffico SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 CODE DAL RACCORDO ALLA ...
Traffico Roma del 12-03-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 12 MARZO 2019 ORE 08:20 I.V. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… Traffico RAALLENTATO PER INCIDENTE SULLA VIA APPIA DA SANTA MARIA DELLE MOLE AL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE Roma PER UN ALTRO INCIDENTE SI RALLENTA IN VIA DI PORTONACCIO ALL’ALTEZZA DELLA TANGENZIALE EST PIUTTOSTO INTENSO IL Traffico SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 CODE DAL RACCORDO ALLA ...
Traffico Roma del 12-03-2019 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 12 MARZO 2019 ORE 07:50 I.V. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… PER UN INCIDNETE SI REGISTRANO CODE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA PRENESTINA E BUFALOTTA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA CASILINA E APPIA Traffico INTENSO SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 CODE DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE DIREZIONE CENTRO ATTENZIONE QUI È ...
Traffico Roma del 12-03-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDI 12 MARZO 2019 ORE 7:20 AR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO IN PRIMO PIANO UN INCIDENTE STA CAUSANDO LUNGHE CODE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PRENESTINA E BUFALOTTA, IN CARREGGIATA OPPOSTA CODE A TRATTI PER Traffico INTENSO TRA CASILINA E ARDEATINA. ALTRO INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CON CODE TRA RACCORDO ANULARE ...
Traffico Roma del 11-03-2019 ore 20 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDI’ 11 MARZO 2019 ORE 19:50 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico A MONTE SACRO IN VIA FRANCO SACCHETTI IN PROSSIMITA’ DI VIA MATTEO BANDELLO. RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN VIA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI VIA DI SANT’ AGNESE SEMPRE PER INCIDENTE IL Traffico RALLENTA IN ...
Traffico Roma del 11-03-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI’ 11 MARZO 2019 ORE 19:20 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico A MONTE SACRO IN VIA FRANCO SACCHETTI IN PROSSIMITA’ DI VIA MATTEO BANDELLO. RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN VIA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI VIA DI SANT’ AGNESE SEMPRE PER INCIDENTE IL Traffico RALLENTA IN ...
Traffico Roma del 11-03-2019 ore 19 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDI 11 MARZO 2019 ORE 18:20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO RIAPERTA VIA NOMENTANTA ALL’ALTEZZA DI VIA DEI VILLIN IL Traffico IN DIREZIONE DI MONTESACRO IN SEGUITOA AD UN INCIDENTE ERA ’ DEVIATO SULLA CORSIA PREFERENZIALE, ORA LA CIRCOLAZIONE . E’ TORNATA A SCORERE REGOLARMENTE. UN INCIDENTE RALLENTA ...
Traffico Roma del 11-03-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI 11 MARZO 2019 ORE 18:20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO RIAPERTA VIA NOMENTANTA ALL’ALTEZZA DI VIA DEI VILLIN IL Traffico IN DIREZIONE DI MONTESACRO IN SEGUITOA AD UN INCIDENTE ERA ’ DEVIATO SULLA CORSIA PREFERENZIALE, ORA LA CIRCOLAZIONE . E’ TORNATA A SCORERE REGOLARMENTE. UN INCIDENTE RALLENTA ...
Traffico Roma del 11-03-2019 ore 18 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDI’ 11 MARZO 2019 ORE 17:50 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. RALLENTAMENTI IN VIALE DEL MURO TORTO TRA VIALE DEL GALOPPATOIO E PIAZZALE FLAMINIO VERSO IL LUNGOTEVERE. A VIGNE NUOVE PERMANGONO RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN VIA DINA GALLI . STESSA SITUAZIONE IN VIA NOMENTANA IN PROSSIMITA’ DI VIA DEI ...
Traffico Roma del 11-03-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI’ 11 MARZO 2019 ORE 17:20 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO BUONA POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. A VIGNE NUOVE PERMANGONO RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN VIA DINA GALLI . STESSA SITUAZIONE IN VIA NOMENTANA IN PROSSIMITA’ DI VIA DEI VILLINI. IL Traffico IN DIREZIONE DI MONTESACRO E’ DEVIATO SULLA CORSIA PREFERENZIALE. RALLENTAMENTI ...
Traffico Roma del 11-03-2019 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDI’ 11 MARZO 2019 ORE 16:50 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico IN VIA DINA GALLI . SIAMO IN ZONA VIGNE NUOVE STESSA SITUAZIONE IN VIA NOMENTANA IN PROSSIMITA’ DI VIA DEI VILLINI ED IN VIA ISACCO NEWTON NEI PRESSI DI VIA LUIGI CORTI. RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN VIA ...
Traffico Roma del 11-03-2019 ore 16 : 30 : Roma INFOMOBILITÀ LUNEDI’ 11 MARZO 2019 ORE 16.15 MAX MAR UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico IN VIA DINA GALLI . SIAMO IN ZONA VIGNE NUOVE STESSA SITUAZIONE IN VIA APPIA NUOVA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN DIREZIONE CENTRO. SEMPRE PER INCIDENTE ABBIAMO RALLENTAMENTI IN VIA LAURENTINA NEI PRESSI DI VIALE DELL’UMANESIMO. RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE IN VIA ESCHILO IN PROSSIMITA’ DI VIA STESICORO SIAMO IN ZONA AXA. NEL RIONE BORGO A CAUSA DI ...
Traffico Roma del 11-03-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI’ 11 MARZO 2019 ORE 15:20 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. DIVERSI GLI INCIDENTI SEGNALATI IN QUEST’ULTIMA ORA IN VIA VIA DELLA GIUSTINIANA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA VEIENTANA VERSO L’AURELIA. STESSA SITUAZIONE IN VIA OTELLO STEFANINI NEI PRESSI DI PIAZZA ETTORE VIOLA SIAMO IN ZONA ...