Torta con il futuro ponte di Genova | il post della polemica

Morandi - Conte taglia Torta a forma di ponte a inaugurazione dello stabilimento Fincantieri. “Era solo logo della società” : Una torta a forma di ponte. È quella che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte si è trovato a tagliare lunedì, quando, in visita allo stabilimento Fincantieri di Valeggio sul Mincio, in provincia di Verona, ha inaugurato lo stabilimento dove verranno realizzate le lamiere destinate al nuovo viadotto di Genova, crollato il 14 agosto 2018 causando 43 morti. Lo scatto realizzato durante la visita non è passato inosservato all’opposizione ...

Conte e la Torta a forma di ponte. Da Genova critiche dalle vittime del viadotto Morandi : La cerimonia nello stabilimento di Fincantieri da cui è uscito il primo pezzo che servirà alla ricostruzione del viadotto il cui crollo ha provocato 43 morti

Se Conte fa una gaffe pure tagliando la Torta : ira di Genova e del Pd : Non bastava il modellino crollato a Toninelli. Ora pure Giuseppe Conte incappa in una gaffe per il Ponte Morandi . E proprio nel giorno in cui il premier festeggia l'avvio dei lavori per la ...

La foto di Giuseppe Conte che taglia una Torta a forma di nuovo ponte di Genova : Polemiche per l'infelice scelta del Presidente del Consiglio di farsi fotografare mentre "taglia" una torta raffigurante il nuovo ponte di Genova. Lo scatto, nella sede di Fincantieri per il taglio della prima lamiera per il nuovo ponte di Genova, sta facendo molto discutere e rappresenta l'ennesima gaffe nella fase post ricostruzione del ponte Morandi.Continua a leggere

La foto più assurda del giorno : Conte che taglia una Torta a forma di nuovo ponte di Genova : Polemiche per l'infelice scelta del Presidente del Consiglio di farsi fotografare mentre "taglia" una torta raffigurante il nuovo ponte di Genova. Lo scatto, nella sede di Fincantieri per il taglio della prima lamiera per il nuovo ponte di Genova, sta facendo molto discutere e rappresenta l'ennesima gaffe nella fase post ricostruzione del ponte Morandi.Continua a leggere

Giuseppe Conte e la foto della Torta col ponte di Genova. Luca Bizzarri : "Come strac***o gli viene in mente?" : "Nel mondo che vorrei, si rifarebbe un ponte, in silenzio, e basta. Qui a qualcuno viene in mente di fare una torta e non c'è uno che pensi che lì sotto ci sono 43 vittime. Nessuno che dica 'Ma come strac***o vi è venuto in mente?' Non c'è nessuno". Luca Bizzarri del duo Luca e Paolo, genovese, con

Conte taglia la Torta a forma di ponte. L'ira dei genoani : "Scena di cattivo gusto" : Dopo Toninelli, anche Conte fa una gaffe sul ponte Morandi. Il premier, in occasione del primo taglio della prima lamiera destinata alla costruzione del nuovo viadotto nello stabilimento di Valeggio sul Mincio di Fincantieri, nel veronese, è stato immortalato mentre taglia una torta a forma di ponte. Lo scatto non è passato inosservato e ha provocato L'ira dei cittadini di Genova. "Prima il plastico di Toninelli, ora la torta: ...

Salvini compie 46 anni e festeggia sui social con la Torta e le mimose - : Il vicepremier ha postato una foto sui propri profili per ringraziare amici e sostenitori per gli auguri. Per il ministro dell'Interno oggi, in occasione del compleanno, si prospetta una giornata di ...

Ricetta Torta mimosa : un soffice pan di Spagna farcito con crema pasticcera : La torta mimosa è un dessert gustoso e coreografico alla vista, poiché decorato con briciole di pan di Spagna che riproducono lo stesso effetto delle mimose. La tradizione vuole che questa Ricetta sia preparata per la festa della donna, quindi l'8 marzo, ma la torta è perfetta per essere servita in tavola in qualsiasi occasione. Due morbidi dischi di pan di Spagna racchiudono una delicata farcia con crema pasticcera, generando un viaggio nel ...

Torta paradiso con crema al latte : Torta paradiso con crema al latte Per la Torta: 200 gr di burro | 250 gr. zucchero a velo | 2 uova | 4 tuorli | 150 gr. farina 00 | 150 gr. fecola | 1/2 bustina lievito | 1 pizzico sale | 1 bustina vanillina | Per la crema al latte: 500 ml di latte | 100 gr. farina | 100 gr. zucchero | 125 ml panna | 1 bustina vanillina | scorza di limone Preparazione In una ciotola lavorare il burro e lo zucchero fino ad ottenere una crema spumosa. ...

Torta paradiso con crema al latte : Torta paradiso con crema al latte Per la Torta: 200 gr di burro | 250 gr. zucchero a velo | 2 uova | 4 tuorli | 150 gr. farina 00 | 150 gr. fecola | 1/2 bustina lievito | 1 pizzico sale | 1 bustina vanillina | Per la crema al latte: 500 ml di latte | 100 gr. farina | 100 gr. zucchero | 125 ml panna | 1 bustina vanillina | scorza di limone Preparazione In una ciotola lavorare il burro e lo zucchero fino ad ottenere una crema spumosa. Aggiungere ...

Ricetta devil's food cake : una Torta al cioccolato - farcita con una crema soffice : Deliziosa e "peccaminosa" perché composta interamente dal cioccolato, la devil's food cake è un dessert di origine americana. Due soffici torte al cacao racchiudono una crema al cioccolato, il tutto è ricoperto da una ganache sempre al cioccolato. Questa Ricetta renderà felici adulti e bambini, che non resisteranno alla tentazione di assaggiare una fetta di torta devil. Sicuramente di grande effetto, il dolce è perfetto da servire in vista di ...

Torta con crema Lindt e cioccolato fondente : Questo dolce di successo lascerà piacevolmente colpiti tutti gli amanti del cioccolato e non, e oltretutto è una Torta molto semplice e veloce da preparare. Adatta per una super colazione o una merenda, farà la felicità di grandi ma anche dei più piccini. Per la realizzazione di questo tipo di Torta è necessario utilizzare uno stampo a cerniera di un diametro medio. Lista degli ingredienti per la preparazione della Torta Le dosi consigliate sono ...

Ricetta Torta agli agrumi senza latte : pan di Spagna soffice con crema all'arancia : La torta agli agrumi è un dessert semplice e genuino, gustoso e perfetto per accontentare i gusti di grandi e piccini. Un soffice pan di Spagna privo di latte soddisfa le esigenze dei soggetti intolleranti al lattosio, anche l'assenza di uova fa sì che questo dessert sia idoneo per tutti, regalando una sferzata d'energia e una nota di dolcezza anche a chi è allergico alle uova. La Ricetta è facile da preparare, bastano piccoli accorgimenti e in ...