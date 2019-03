ilnapolista

(Di martedì 12 marzo 2019) Top edella 27 giornataTop) con una doppietta in, dona tre punti fondamentali nella corsa europea del suo. Due gol, peraltro, uno più bello dell’altro… Il terzo sbagliato a fine partita, davvero non conta.El Sharaawy (Roma) Segna un gol stupendo, manda con un delizioso assist in porta Zaniolo. E’ l’unico giocatore della Roma, in questo momento, che può creare qualcosa. Chiude con la fascia di capitano al braccio.Kean (Juventus) Segna due gol, di buona fattura, si guadagna il rigore del momentaneo 3-0 e con la sua sola presenza spaventa i non impeccabili centrali dell’Udinese. Lancia un chiaro messaggio ad Allegri, che fino a oggi non gli aveva mai concesso spazio.Terracciano (Fiorentina) all’esordio in serie A con la maglia vola il portierone di San Felice a Cancello si esalta compiendo almeno 3 ...

napolista : Top e flop: #Belotti show per la rimonta del Torino #SerieA - peppipatti : #Fantacalcio, top&flop della 27^ giornata: super #Kean, #Musso colabrodo ?? per @calciodangolo_ - calciodangolo_ : #Fantacalcio, top&flop della 27^ giornata: super #Kean, #Musso colabrodo ?? -