Toghe come giudici sportivi | Csm pensa a divieto

calcioweb.eu

(Di martedì 12 marzo 2019) Il Consiglio superiore della magistratura si appresta a rimuovere ilassoluto per i magistrati di ricoprire incarichi di, introdotto tredici anni fa, sull’onda di quello che venne battezzato dalla stampa“lo scandalo del Calcio”. Si trattava di diverse inchieste condotte da più procure, con intercettazioni che coinvolsero alcuniche erano magistrati ordinari in servizio.La cancellazione delè uno degli obiettivi della circolare sugli incarichi extragiudiziari dei magistrati a cui sta mettendo mano la Prima Commissione di Palazzo dei marescialli, che ha già avuto un confronto con il presidente del Coni. Non si tratterebbe però di un mero ritorno al passato: gli incarichi di giudice sportivo, nelle intenzioni della Commissione, dovranno essere a titolo gratuito, temporanei e a rotazione.E non è tutto: ...

PMurroccu : @aAnnanka @davidealessi68 @matteosalvinimi @AlfonsoBonafede Si ma se il governo non è coeso, poi li fanno trovare c… - MarcelloSanna7 : @AlbertoBagnai Rischi del mestiere. Sono curioso sul COME le toghe risolveranno questo dilemma a due corni. O SI IN… - LaLuce18 : RT @thepsaltria: #TempioPausania #Sardegna. In barba a legge ke prevede le toghe non possano partecipare a #astegiudiziarie (conflitto d'in… -