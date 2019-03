Tim Sweeney | Fortnite ha accelerato i piani per la creazione dell' Epic Games Store

eurogamer

(Di martedì 12 marzo 2019) Come riporta Wccftech, in un'intervista pubblicata su MCVUK, il fondatore diTim Sweney ha parlato di comeabbiapreesistenti'azienda per il lancio di, fornendo al contempo tutti i fondi necessari per invogliare gli sviluppatori a presentarsi."Penso che il business del gaming cambierà di più nei prossimi cinque anni rispetto ai 10 anni precedenti. Gli ultimi resti del vecchio moo di vendita al dettaglio stanno finendo e i maggiori successi sono indie in rapido movimento e grandi concorrenti in rapida evoluzione - esemplificati dae Apex Legends. Tutte le vecchie decisioni devono essere riviste"."Abbiamo costruito la tecnologiamolto prima che avessimo un moo di business che la supportava.hatutto permettendoci un lancio di successo per lobasato sulla proporzione ...

