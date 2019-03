huffingtonpost

(Di martedì 12 marzo 2019) Sono quattro gli indiani morti a causa del disastro aereo dell'Ethiopian Airlines. Tra questi, una consulente delle Nazioni Unite distaccata al ministero dell'Ambiente, Shikha Garg, in volo per partecipare al meeting sull'ambiente che si svolge in questi giorni a Nairobi. Lo ha comunicato il ministro degli Esteri indiano Sushma Swaraj.Shikha Garg era convolata a nozze con Soumya Bhattacharya meno di tre mesi e, in partenza, aveva inviato un messaggio a quest'dicendogli: "Sono salita a bordo. Ti chiamerò". Mache l'uomo potesse rispondere, la tragedia aerea si era già consumata.Anche ildi Shikha avrebbe dovuto partire con lei per Nairobi, ma un impegno di lavoro dell'minuto lo aveva costretto a tornare a New Delhi. Lo riporta il Daily Mail. La coppia aveva perfino programmato una vacanza al ritorno di Shikha Garg da Nairobi, ...

HuffPostItalia : 'Ti chiamerò appena atterrata': l'ultimo sms della neo-sposa al marito prima che il Boing 737 precipitasse - tommosprjncess : Me lo hanno appena regalato. Credo che lo chiamerò Eduardo. #skamitalia - martinsileno : Ho preso un micio di tre mesi che appena gli parli di aumento di co2 nell'atmosfera si mette a soffiare. Penso che lo chiamerò Gretino -