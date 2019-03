Thailandia | papà litiga con la moglie e annega il figlio di un anno | arrestato

Blastingnews

(Di martedì 12 marzo 2019) Un terribile tragedia familiare si è verificata lo scorso fine settimana in, precisamente nella nota spiaggia di Pattaya. Secondo quanto riporta la stampa locale, un uomo, Wael Nabil Salman Zureikat, 52 anni, hato suo, che aveva solo un, dopo una violenta lite con la. La donna, era stata infatti accusata dall'uomo di averlo lasciato solo con il bambino, e di essersene andata in giro per locali a divertirsi. La coppia era giunta inper una vacanza dalla Giordania, ma nulla faceva presagire che il periodo di ferie potesse trasformarsi in una tragedia che ha sconvolto tutta la nazione. All'improvviso, la tensione tra i due è aumentata a causa di un litigio, e questo ha probabilmente causato in seguito il folle gesto dell'uomo.Bimbo gettato in acqua da un pontile e legato al passeggino L'allarme è scattato quando l'equipaggio di un battello ...