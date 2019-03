Tg5 | l' edizione delle 13 da Milano per emergenza tecnica

blogo

(Di martedì 12 marzo 2019)Situazione singolare per l'dell 13 del Tg5 di oggi martedì 12 marzo 2019. Il notiziario dal 1992 in onda dagli studi del Palatino di Roma ha dovuto fronteggiare un problema tecnico, ragion per cui sono stati utilizzati gli studi Mediaset di Cologno Monzese, a(probabilmente lo stesso utilizzato dal Tg4).Le stranezze sono state subito evidenti: sigla di partenza secca (utilizzata curiosamente anche come sigla finale), mancanza del sommario,strisce con i titoli in sovraimpressione,grafiche che indicano i nomi di chi firma il servizio e chi ne crea il montaggio ma soprattutto la singolare conduzione di Elena Guarnieri, volto che solitamente è affidato all'di punta20.Il motivo è presto spiegato, non è stata possibile l'emissione dagli studi di Roma per un'che ha costretto al cambio di programma. Un grande lavoro di ...

