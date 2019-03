Terremoto Centro Italia | calcolati gli abbassamenti e i sollevamenti del suolo | dov’è il

meteoweb.eu

(Di martedì 12 marzo 2019) La sequenza sismica che si è verificata neldal 24 agosto 2016 è legata all’estensione che coinvolge gli Appennini e misurata tramite la rete GPS in circa 4-5 mm all’anno. La sorpresa è che grazie alle nuove tecnologie satellitari è stato possibile misurare come ilabbia determinato l’abbassamento di un volume di crosta terrestre almeno 7 volte maggiore di quello sollevato.“Attraverso l’uso di dati geodetici e tecniche interferometriche satellitari applicate a immagini radar InSAR (Interferometric Synthetic Aperture Radar)”, spiega Christian Bignami dell’INGV, “sono state acquisite immagini che hanno permesso l’esatta misurazione dei volumi di roccia mobilizzati durante ildi Amatrice – Norcia”.Da circa venti anni i satelliti per l’osservazione della Terra permettono di studiare gli eventi sismici. In particolare, i satelliti che ...

