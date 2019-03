Termini Imerese | il grande bluff di Blutec Arrestati i vertici dell' azienda | sequestri

Ex Fiat Termini Imerese - arrestati i vertici di Blutec : “Sequestro di beni per 16 milioni” : Roberto Ginatta e Cosimo Di Cursi, rispettivamente presidente e amministratore delegato di Blutec, la società che ha rilevato e che attualmente controlla l'ex stabilimento Fiat di Termini Imerese, sono stati arrestati con l'accusa di malversazione ai danni dello Stato: avrebbero distratto 16 dei 21 milioni di euro di contributi statali destinati al rilancio della fabbrica per altri scopi. Fiom: "Il grande bluff è stato svelato".Continua a leggere

Termini Imerese - vertici Blutec ai domiciliari per i fondi statali destinati alla riconversione della fabbrica ex Fiat : Era ottobre quando la procura di Termini Imerese aveva aperto un’inchiesta sulla Blutec, la società che ha rilevato l’ex stabilimento siciliano della Fiat. In fabbrica erano arrivati gli uomini nucleo di polizia economico-finanziaria per sequestrare documenti e file utili alle indagini sull’azienda. Obiettivo del procuratore Ambrogio Cartosio era far luce sull’utilizzazione del finanziamento pubblico da circa 21 milioni di fondi regionali ...

Di Maio a Termini Imerese - sì a Cig per operai Blutec : Ammortizzatori sociali fino a giugno e un appello a Fca "di fare la sua parte a Termini Imerese. Conclude così il tavolo sulla vertenza Blutec svoltosi proprio nella città del Palermitano. "Lunedi' modifichiamo la legge con un emendamento al decreto su Reddito di cittadinanza e Quota 100 - ha detto il titolare dello Sviluppo economico - emendamento gia' bollinato dalla Ragioneria generale dello Stato, e, come ministro, eroghero' ai lavoratori di ...

Blutec : Di Maio il 23 febbraio a Termini Imerese : Palermo, 13 feb. (AdnKronos) - Finito l'incontro all Mise tra il ministro Luigi Di Maio e una delegazione di sindaci del comprensorio di Termini Imerese (Palermo) e di sindacati per la vertenza Blutec. Come apprende l'Adnkronos è stata fissata una nuova convocazione 'intermedia', prima del 5 marzo,

Termini Imerese - il 5 marzo incontro al Mise per Blutec : stato convocato al Ministero dello Sviluppo Economico, il 5 marzo alle ore 16, il tavolo sulla Blutec di Termini Imerese, a cui parteciperanno il Ministero del Lavoro, Invitalia, l'azienda e le ...