Sono stati arrestati il presidente e l’amministratore delegato di Blutec - la società che controlla l’ex stabilimento Fiat di Termini Imerese : Questa mattina Sono stati arrestati dalla Guardia di finanza Roberto Ginatta e Cosimo Di Cursi, il presidente e l’amministratore delegato di Blutec, la società che controlla l’ex stabilimento Fiat di Termini Imerese e per cui lavorano ancora circa 700 operai.

Termini Imerese - arrestati i vertici di Blutec per malversazione : Termini Imerese, arrestati i vertici di Blutec per malversazione Domiciliari per il presidente del cda e l’ad. La procura ha emesso un decreto di sequestro preventivo dell’intero complesso aziendale – un tempo stabilimento Fiat - nonché dei beni riconducibili agli indagati per oltre 16 milioni di euro Parole ...

Arrestati i vertici di Blutec - la società che doveva riconvertire l’ex Fiat di Termini Imerese : Roberto Ginatta e Cosimo di Cursi, rispettivamente presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato della Blutec, la società che ha rilevato l’ex stabilimento Fiat di Termini Imerese, sono stati posti agli arresti domiciliari dalla Guardia di Finanza con l’accusa di malversazione ai danni dello Stato. Contestualmente, è stato e...

Blutec : malversazione di fondi pubblici - arresti per presidente Cda e ad Termini Imerese : Palermo, 12 mar. (AdnKronos) - Nell’ambito di un’attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Termini Imerese (Palermo), i finanzieri del Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Palermo, in collaborazione con personale di altri Reparti del Corpo, sta eseguendo un’ordinanza

Termini Imerese - arrestati i vertici di Blutec : Nell'ambito di un'attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Termini Imerese, Palermo,, i finanzieri del Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Palermo, in collaborazione ...

Termini Imerese - arrestati i vertici della Blutec. Sequestrata l’azienda - “Distratti i fondi per l’ex Fiat” : Arresti domiciliari per il presidente del Cda e l’amministratore delegato. “Malversazione ai danni dello Stato”: la Finanza blocca i 16,5 milioni, l'ammontare del finanziamento che sarebbe stato distratto

Di Maio a Termini Imerese - sì a Cig per operai Blutec : Ammortizzatori sociali fino a giugno e un appello a Fca "di fare la sua parte a Termini Imerese. Conclude così il tavolo sulla vertenza Blutec svoltosi proprio nella città del Palermitano. "Lunedi' modifichiamo la legge con un emendamento al decreto su Reddito di cittadinanza e Quota 100 - ha detto il titolare dello Sviluppo economico - emendamento gia' bollinato dalla Ragioneria generale dello Stato, e, come ministro, eroghero' ai lavoratori di ...

Blutec : Di Maio il 23 febbraio a Termini Imerese : Palermo, 13 feb. (AdnKronos) - Finito l'incontro all Mise tra il ministro Luigi Di Maio e una delegazione di sindaci del comprensorio di Termini Imerese (Palermo) e di sindacati per la vertenza Blutec. Come apprende l'Adnkronos è stata fissata una nuova convocazione 'intermedia', prima del 5 marzo,

Termini Imerese - il 5 marzo incontro al Mise per Blutec : stato convocato al Ministero dello Sviluppo Economico, il 5 marzo alle ore 16, il tavolo sulla Blutec di Termini Imerese, a cui parteciperanno il Ministero del Lavoro, Invitalia, l'azienda e le ...

Termini Imerese - protesta operai Blutec : chiedono rinnovo cassa integrazione. ‘Inaccettabile silenzio su piano di rilancio’ : protestano per il mancato rispetto degli impegni aziendali per il rilancio della fabbrica e per il timore che la cassa integrazione non sia prorogata per quest’anno. Gli operai della Blutec e dell’indotto sono entrati nel municipio di Termini Imerese e hanno occupato l’aula consiliare del Comune. Sono passati quasi tre mesi dall’incontro al ministero dello Sviluppo economico sulla vertenza dello stabilimento ex Fiat. Un tavolo in ...

Termini Imerese : i lavoratori della Blutec occupano il municipio : I 100 operai chiedono al governo di rispettare gli impegni presi dal ministro Di Maio: “Firmi la cassa integrazione”

Termini Imerese festeggia la piccola Chloe - la bimba con 12 nonni : Una festa al comune di Termini Imerese , Palermo, domani per festeggiare "un lieto evento, degno di essere candidato al Guinness dei primati". E' quanto dice il Comune in una nota. Lo scorso 11 ...

AL VIA CAMPAGNA ´TUTTI I COLORI DEL BUIO´ PER RACCONTARE COSA SI È REALIZZATO AL CENTRO DI Termini Imerese CON I TESTAMENTI SOLIDALI ... : Dalla costruzione del nuovo CENTRO Nazionale dell'Associazione per assistere e riabilitare un numero sempre maggiore di bambini, giovani e adulti sordociechi e pluriminorati psicosensoriali, all'...

Termini Imerese - lezione su ville romane : Si conclude con la lezione sulle ville romane della provincia di Palermo il Corso di Archeologia organizzato da BCsicilia a Termini Imerese