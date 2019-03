Termini Imerese | arrestati i vertici della Blutec Sequestrata l’azienda | “Distratti i

Blutec : Di Maio il 23 febbraio a Termini Imerese : Palermo, 13 feb. (AdnKronos) - Finito l'incontro all Mise tra il ministro Luigi Di Maio e una delegazione di sindaci del comprensorio di Termini Imerese (Palermo) e di sindacati per la vertenza Blutec . Come apprende l'Adnkronos è stata fissata una nuova convocazione 'intermedia', prima del 5 marzo,

Termini Imerese - protesta operai Blutec : chiedono rinnovo cassa integrazione. ‘Inaccettabile silenzio su piano di rilancio’ : protestano per il mancato rispetto degli impegni aziendali per il rilancio della fabbrica e per il timore che la cassa integrazione non sia prorogata per quest’anno. Gli operai della Blutec e dell’indotto sono entrati nel municipio di Termini Imerese e hanno occupato l’aula consiliare del Comune. Sono passati quasi tre mesi dall’incontro al ministero dello Sviluppo economico sulla vertenza dello stabilimento ex Fiat. Un tavolo in ...