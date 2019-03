Tenta violentare ragazzina nel Pavese

Tenta di violentare e picchiare una donna. Arrestato 35enne senza fissa dimora : Un uomo di origini marocchine di 35 anni, dopo aver Tentato di violentare e malmenare una donna di origini ucraine, è stato Arrestato dai Carabinieri con l'accusa di Tentata violenza e lesioni. L'uomo,...

Tenta di violentare una 16enne : arrestato immigrato marocchino : Un immigrato marocchino ha cercato di violentare una ragazza di 16 anni a Villa San Giovanni, in provincia di Reggio Calabria. La teenager è stata aggredita sessualmente nella nottata di sabato, al termine di una serata passata con alcuni amici.Rimasta sola per strada, la giovane è stata avvicinata e molestata dal magrebino: a salvarla il pronto intervento dei passanti, allertati dalle urla della 16enne, che si era già accorta da qualche istante ...

Villa San Giovanni. Marocchino Tenta di violentare una sedicenne : Gravissimo episodio in riva allo Stretto. Un Marocchino di 27 anni è stato arrestato dai Carabinieri di Villa San Giovanni

Sposo Tenta di violentare cameriera durante il ricevimento : portato via in manette : Davanti alla sposa in lacrime e sotto shock, lo Sposo ha anche scatenato una rissa con gli altri invitati e con gli agenti...

Tentano di violentare una donna - lei li prende a calci e li mette in fuga : Una giovane di 25 anni è stata aggredita stamani a Grosseto da due uomini, secondo le prime informazioni africani, che hanno tentato di violentarla in una zona artigianale. La ragazza, di Grosseto, stava andando al lavoro quando i due l'hanno aggredita spingendola a terra e tentando di svestirla.Lei però si è difesa e ne ha colpito uno con un calcio. Poi l'arrivo casuale di un'auto ha messo in fuga gli aggressori. I due sono ...