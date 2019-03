oasport

(Di martedì 12 marzo 2019) Dopo la Coppa Davis, l’ITF avrebbe intenzione dire completamente anche la Fed Cup, che ne è la controparte femminile. Sarebbe, infatti, unadi stampo moltoa quella che da quest’anno ha modificato il format dell’etico maschile a squadre più famoso.Il progetto, in particolare, sarebbe quello di creare delle finali in sede unica a 12 squadre, con turno preliminare a febbraio nel quale si svolgerebbero otto incontri. Attualmente, va ricordato, la Fed Cup prevede due Gruppi Mondiali da otto squadre: il World Group I è quello nel quale si combatte per la Coppa, mentre il World Group II somiglia al Purgatorio, nel senso che vincendo due incontri si può salire al piano di sopra per l’anno successivo, ma in caso di sconfitta di altrettanti il destino è quello dei raggruppamenti zonali in singola sede.Non è chiaro se il ...

OA_Sport : #Tennis, possibile vento di cambiamenti sulla Fed Cup. Allo studio una riforma simile a quella della Coppa Davis - lnzpcr : Ci sono account che SOLO amore del tennis permettono di avere gif delle partite o highlights completi che non vengo… - laflammerouge16 : @cauz_ @tornanti_cc @UCI_cycling @BELCycling Beh, non tanto. Anche nel tennis si gioca 3 su 5 contro 2 su 3. Io cer… -