Tav | Di Maio | testa dura Salvini?Fa folclore | soluzione si trova

Tav - nuova lite Di Maio-Salvini : «Basta attacchi a M5S» - «Io penso a lavorare» : La bomba Tav è stata momentaneamente disinnescata ma Di Maio e Salvini continuano a punzecchiarsi. «Basta attacchi a M5S, lavoriamo per l'Italia», dice il capo...

Tav - ancora lite Di Maio-Salvini : «Basta attacchi a M5S» - «Io penso a lavorare» : La bomba Tav è stata momentaneamente disinnescata ma Di Maio e Salvini continuano a punzecchiarsi. «Basta attacchi a M5S, lavoriamo per l'Italia», dice il capo...

Nobili (Pd) : “Ecco i 7 km di Tav che per Di Maio e M5s non esistono”. Ma il deputato pubblica il video del tunnel esplorativo : “Sette chilometri e mezzo così. Vi presento la galleria italiana della Tav che secondo Di Maio, Toninelli e il M5s non esiste”. A scriverlo, su Twitter, il deputato renziano Luciano Nobili che però, facendo confusione, pubblica il video del tunnel geognostico. Quello, cioè, realizzato per lo studio del terreno in vista della realizzazione della tratta e dove, evidentemente, come si deduce dal filmato, un treno non avrebbe lo spazio ...

Nobili (Pd) : “Ecco i 7 km di Tav che per Di Maio e M5s non esistono”. Ma il deputato pubblica il video del tunnel geognostico : “Sette chilometri e mezzo così. Vi presento la galleria italiana della Tav che secondo Di Maio, Toninelli e il M5s non esiste”. A scriverlo, su Twitter, il deputato renziano Luciano Nobili che però, facendo confusione, pubblica il video del tunnel geognostico. Quello, cioè, realizzato per lo studio del terreno in vista della realizzazione della tratta e dove, evidentemente, come si deduce dal filmato, un treno non avrebbe lo spazio ...

Tav - sbloccati i bandi e si pensa al referendum. Di Maio alle strette convinto che la Lega farà cadere il governo : La questione TAV non è chiusa, anzi è apertissima. La Tav non si farà? Intanto i bandi sono avviati e si pensa anche ad un referendum Telt ha firmato l’avvio dei bandi per 2,3 miliardi di lavori nel tunnel di base della Torino-Lione. Tra due giorni il testo comparirà sulla Gazzetta ufficiale europea. Trascorreranno poi … Continue reading TAV, sbloccati i bandi e si pensa al referendum. Di Maio alle strette convinto che la Lega farà cadere ...

Blutec - operai protestano dopo gli arresti. Fiom : “Bluff svelato - urgente Tavolo al Mise”. Di Maio : “Non vi abbandoniamo” : Gli operai della Blutec hanno già cominciato da questa mattina a protestare davanti allo stabilimento di Termini Imerese, dopo la notizia degli arresti domiciliari per Roberto Ginatta e Cosimo di Cursi, rispettivamente presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato, nell’ambito dell’inchiesta aperta già a ottobre scorso per far luce sull’utilizzazione del finanziamento pubblico da circa 21 milioni di fondi ...

Maria Teresa Meli asfalta Luigi Di Maio : "Se la canterà come vuole ma la Tav si fa" : "I bandi sono stati fatti, è tutto regolare. La Tav si fa, poi se Luigi Di Maio fa finta che si può non fare sono tutte cavolate. Il M5S se la canterà come vuole, ma si fa". Maria Teresa Meli, ospite di Serena Bortone ad Agorà, su Raitre, spiega che "il problema è che sulla Tav ha vinto Matteo Salv

Tav - il «trucco» giuridico di Conte che mette d’accordo Salvini e Di Maio : Una lettera è stata inviata da Palazzo Chigi alla Telt per autorizzare l'approvazione di avvisi per i 2,3 miliardi di lavori del tunnel di base della Tav con la clausola di dissolvenza che sarà motivata dall'avvio della procedura di revisione del trattato italo-francese. Conte informa Macron e Juncker delle novità...

Tav - Salvini e Di Maio escludono la crisi. Ma il sottosegretario Giorgetti avverte : deciderà il Parlamento : Entrambi a Milano, presi da impegni di partito - Di Maio al Villaggio Rousseau e Salvini alla Scuola di formazione politica della Lega -, si sono parlati a distanza per rassicurare sullo scampato ...

Tav - Di Maio : 'Servono infrastrutture anche digitali' : 'Questi sono stati giorni difficili e mi sono ripromesso di non alimentare il dibattito ma deve essere chiaro che noi le infrastrutture in Italia le dobbiamo fare, grandi medie e piccole, sia digitali ...

Tav - Conte scrive a Francia e Ue. Giorgetti : per fermarla serve il Parlamento. Di Maio : avanti 4 anni : E' iniziato di fatto l'iter della Tav nonostante cavilli giuridici e ambiguità. Domani partiranno gli inviti alle aziende a manifestare il loro interesse per la realizzazione dell'opera per i lotti ...

Di Maio e Salvini vogliono sbloccare le infrastrutture italiane. Giorgetti è d’accordo con Conte sulla Tav : Si cerca di fare un punto sulla situazione, i ministri Salvini e Di Maio sui cantieri per le infrastrutture italiane. Giorgetti avverte sulla TAV e si trova d’accordo sulle scelte di Conte «Ricordatevi che per fermare definitivamente la Tav occorre un passaggio parlamentare perché si tratta di un Trattato internazionale approvato dal Parlamento e né … Continue reading Di Maio e Salvini vogliono sbloccare le infrastrutture italiane. ...

Tav - il vero motivo per cui il governo si è salvato : l'ultima mossa disperata di Di Maio - come si è ridotto : Nessuno ci sta capendo più nulla sulla Tav. Però una cosa è certa: il governo non cadrà. Almeno dal treno. Conte ha escogitato un' operazione mediatica, che il governatore piemontese Chiamparino ha definito «da Repubblica delle banane», tale da salvare la faccia e le chiappe a Di Maio. E quindi a tu

Tav - dopo accordo Di Maio smorza le tensioni : "Il Governo dura 4 anni" : "In questo momento non vedo quale sia il dibattito su questo tema dal momento che c'è un contratto di Governo che parla chiaramente e sancisce l'impegno a ridiscutere integralmente il progetto nell'...