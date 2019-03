Tav | Tria | non si possono fare previsioni Ci sono delle leggi | si vedrà se verranno

Salisburgo Napoli : l'accoglienza austriaca per il ritorno degli otTavi di Europa League : Il 3-0 ottenuto nella partita di andata contro il Salisburgo al San Paolo suona come un rassicurante tesoretto per il Napoli di Carlo Ancelotti negli ottavi di finale di Europa League. Gli avversari, ...

Tav - Confindustria Piemonte : basta bufale : 12.37 basta fake news sulla Torino-Lione. Così gli imprenditori di Confindustria Piemonte, che lanciano una campagna informativa per smascherare le bufale attorno alla realizzazione di un'opera ritenuta "strategica per la competitività del sistema manifatturiero e per l'ammodernamento della rete di comunicazione che collega l'Italia all'Europa". Gli imprenditori Piemontesi diventano da oggi testimonial delle ragioni del sì alla Tav.

Buffagni - M5s sulla Tav : "Tria vuole l'opera? C'è un limite a tutto" : "Tria è favorevole alla Tav? Magari non si pone il problema perché ha già stanziato i soldi e non deve trovarne altri. Dopodiché Tria può esprimere il suo pensiero. Ma c'è un contratto di governo. E c'è un limite a tutto". Così, in un'intervista al Fatto Quotidiano, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Stefano Buffagni, secondo cui "anche sulla Torino-Lione con la Lega si ...

Tav : Bernini - Fi - - Buffagni declassa Tria da ministro a 'libero cittadino' : Un sottosegretario, Buffagni, sostiene che un ministro dell'Economia - Tria - è solo un "libero cittadino" che può avere dei pensieri, ma poi contano i voti, il rispetto degli impegni presi con i ...

Fratelli di Crozza - i messaggi subliminali di Tria : ecco cosa pensa davvero di Di Maio - Tav e Salvini. L’imitazione è imperdibile : Un esilarante Crozza nei panni del ministro Giovanni Tria nell’ultima puntata Fratelli di Crozza, in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove. Il ministro commenta a suo modo i fatti di attualità politica che l’hanno visto protagonista negli ultimi giorni, dal suo appoggio alla Tav fino alle accuse alla Germania e mostra per la prima volta di avere una sua opinione. O quasi L'articolo Fratelli di Crozza, i messaggi subliminali di ...

La Tav frena la pace tra Italia e Francia : Tria dà l'ok - Conte fa retromarcia : ... dal giorno prima preso in un vortice di riunioni, per recuperare un dialogo alla faccia dei 'giochini' della politica , si sono presentati il ministro dell'Economia Giovanni Tria e il suo omologo ...

La Tav frena la pace tra Italia e Francia. Tria dà l’ok ma Conte fa retromarcia : In quel salone, tra specchi e dorature, al Trianon Palace di Versailles, dove nel marzo 1911 alloggiò Gabriele d’Annunzio, in quegli anni osannato autore di pièce per i teatri parigini, si doveva consumare ieri una volta per tutte la pax franco-Italiana, dopo gli ultimi trascorsi, il richiamo dell’ambasciatore francese in Italia a Parigi, poi rinvi...

Torino-Lione. Tav - sì degli industriali. Tria apre - Palazzo Chigi frena : «Credo che il governo stia andando verso quella direzione»: lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria , riferendosi alle parole dell'omologo francese, Bruno Le Maire , sul proseguimento del cantiere della Tav Torino-Lione, durante il Forum economico franco-Italiano di ...

Tav - Giovanni Tria mandato al massacro : "Credo si farà". E intanto Toninelli... "No del M5s" : "Credo che il governo stia andando verso quella direzione". Sulla Tav il governo sfida il senso del ridicolo. Prima le indiscrezioni su Giuseppe Conte e una mediazione sulla "mini-Tav", una versione leggera in grado di mettere d'accordo Lega (favorevole) e M5s (contrario). Poi è il ministro dell'Eco

P. Chigi : "Nessuna apertura alla mini-Tav" | Tria : ci sarà evoluzione positiva : Giuseppe Conte "non ha aperto a nessuna ipotesi di mini-Tav né ha mai richiesto un ulteriore contributo all'analisi costi-benefici dell'opera". Ottimismo dal ministro Tria.