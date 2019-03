Tav | referendum il 26 maggio Lettera di Chiamparino a Salvini

Tav - Chiamparino a Salvini : "Chiedo referendum il 26 maggio" : Al via l'iter per consultazione popolare sulla Tav , voluta dal presidente del Piemonte, Sergio Chiamparino. Sarà inviata oggi al ministro dell'Interno Matteo Salvini la richiesta di svolgere la ...

Tav - il Viminale pronto a respingere il referendum di Chiamparino : Lo scontro che corre sui binari dell'Alta velocità Torino-Lione si è sposta dalla Capitale al Piemonte, complice il voto regionale di maggio. Il presidente uscente Sergio Chiamparino piazza una mina sulla campagna elettorale leghista depositando al ministero dell'Interno, guidato proprio da Matteo Salvini, la richiesta di referendum popolare sulla Tav da celebrare insieme al voto regionale e a quello delle Europee. Richiesta che ...

Caos Tav - il rinvio dei bandi è ufficiale | Chiamparino : "Repubblica delle banane" | Tajani : faremo un referendum : Conte: "Il governo ridiscuterà interamente l'opera". Di Maio a Salvini: "Basta folklore, serve tranquillità". Telt procederà solo all'avvio della prima fase di candidatura per le imprese in modo da non perdere per ora i finanziamenti Ue

Tav - Salvini : “Farò tutto perché si faccia. Importante dare un segnale di partenza. No intesa? Camere votino o referendum” : “Conto che questo governo andrà avanti ancora a lungo“. Ma “farò di tutto perché la Tav si faccia“. E se non si trova l’accordo con gli alleati del M5s “voti il Parlamento o gli italiani con un referendum”. Mentre su siti web e tv trapela la notizia della lettera inviata da Palazzo Chigi a Telt, la società incaricata di costruire e gestire la linea dell’Alta Velocità Torino-Lione, Matteo ...

