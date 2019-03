Tav Parigi ha versato dall’inizio dei lavori 400 milioni

Tav - a Parigi già pronti 55 milioni : Dall'inizio dei lavori della Tav Torino-Lione la Francia ha già versato circa 400 milioni di euro per il progetto. Per il 2019 sono oggi già disponibili 55 milioni di stanziamenti in attesa di ...

Tav : Parigi - da Telt tappa positiva : ANSA, - Parigi, 11 MAR - La Francia si dice soddisfatta per le odierne decisioni del consiglio di amministrazione di Telt che "rappresentano una tappa positiva nell'interesse del progetto Lione-Torino"...

"Tav - Salvini vuole dividere il M5S Da Parigi può arrivare la way out" : "Salvini sta cercando di dividerci per andare a Palazzo Chigi con un pezzo di M5S, Forza Italia e Fratelli d'Italia". E' la lettura che danno all'interno dei 5 Stelle di quanto sta accadendo in queste ore sulla vicenda della Tav Torino-Lione... Segui su affaritaliani.it

Tav : nessun accordo - confronto con Parigi sui finanziamenti. Di Maio : 'E' dura - ma nessuna crisi' : "Sono assolutamente a mio agio in questo governo che sicuramente regge" dice Matteo Salvini questa mattina da Potenza dove è sbarcato per un giro di comizi in vista delle prossime amministrative. ...

Tav - si tratta a oltranza. Confronto con Parigi : Al via in Aula al Senato l'esame delle mozioni sulla Tav . Quattro i documenti presentati. Tre sono delle opposizioni: Pd, FI e FdI. Mentre Lega e M5s hanno presentato una mozione unica, firmata dai ...

Tav - vertice finito : bilaterale a Parigi : 2.11 E' terminato il vertice sulla Tav a palazzo Chigi. L'incontro di governo, cui hanno partecipato, nella prima parte, anche i tecnici, è durato circa 5 ore. Poco trapela circa il contenuto ma,secondo fonti leghiste,sembra certo che il governo chiederà un incontro bilaterale con la Francia per verificare i criteri di finanziamento ma per ora nessuna decisione sui bandi per la Tav. Al tavolo sono rimasti fino a notte fonda il premier Conte,i ...

Effetto Tav : Milano-Parigi in 4 ore : La guerra alla Tav si fa anche con fake news come quella che fu rilanciata a inizio febbraio dal sottosegretario pentastellato Simone Valente: «Complessivamente sulla tratta di alta velocità tra ...

Tav - Chiamparino : “Ue pronta ad aumentare cofinanziamento al 50%”. Parigi smentisce : “Nessuna novità” : La Ue pronta ad aumentare dal 40 al 50% il cofinanziamento dei lavori della Tav? A diffondere la notizia, lunedì, è stato il presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino. Che, dopo aver incontrato il vicepresidente della Regione Auvergne-Rhone-Alp Etienne Blanc, ha detto che il francese gli aveva riferito la disponibilità di Bruxelles “a finanziare al 50% non solo il tunnel di base della Torino-Lione, ma anche le tratte nazionali ...

Tav - pressing di Parigi : più fondi dall’Europa. Alla Telt il piano per sbloccare 2 - 3 miliardi : Alla vigilia della riunione del cda di Telt, cresce il pressing francese sulla Tav. Oggi è infatti in agenda il consiglio di amministrazione della società incaricata di realizzare e progettare la Tav: sul tavolo ci sarà il via libera ai bandi da 2,3 miliardi di euro che erano stati congelati a dicembre. A poche ore dAlla decisione è arrivato da Olt...

Tav - Garavaglia : 'La prospettiva è Milano-Parigi in 4 ore e mezza' : "Sulla Tav bisognerebbe ragionare più serenamente, probabilmente basta depoliticizzare l'argomento e discutere nel merito". Lo ha detto il sottosegretario al ministero dell'Economia, Massimo Garavaglia, aggiungendo che "non c'è solo il trasporto merci ma anche il trasporto delle persone". "Se guardiamo serenamente le cose - ha concluso - e se dico che con la Tav posso ...

Tensione Italia-Francia - il porTavoce del governo di Parigi : " Richiamo ambasciatore è un segnale" : Per farlo è necessario favorire e non rallentare l'economia di tutti i paesi africani, questo non è solo interesse dell'Italia, ma in primis dell'Africa, poi dell'Europa e di tutto il mondo". Quindi,...

Parigi tira dritto - completare la Tav Bulc - Ue - : con lo stop addio ai fondi : Il governo francese è orientato a non entrare nel merito dell'analisi costi e benefici, ricevuta pochi giorni fa dall'ambasciatore a Roma, prima dello scoppio della crisi diplomatica con l'Italia. ...