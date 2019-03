Tav | du Mesnil | Telt | | L' obiettivo resta il 2030

lapresse

(Di martedì 12 marzo 2019) Milano, 12 mar., LaPresse, - Sulla Tav "l'il". Lo dice il presidente di, Hubert du, intervistato da 'France Info'. "Abbiamo vissuto una difficile transizione, ma ...

lilousoub1 : RT @telt_tunnel: .@corriere intervista il presidente di TELT, Hubert du Mesnil, a seguito del CdA della società che ha dato il via libera a… - gravitazeroeu : RT @telt_tunnel: .@corriere intervista il presidente di TELT, Hubert du Mesnil, a seguito del CdA della società che ha dato il via libera a… - telt_tunnel : .@corriere intervista il presidente di TELT, Hubert du Mesnil, a seguito del CdA della società che ha dato il via l… -