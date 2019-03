Tav | Chiamparino a Salvini | Chiedo referendum il 26 maggio

"Tav - referendum il 26 maggio" Lettera di Chiamparino a Salvini : "Ritengo che un tema cosi' delicato pretenda di essere affrontato con uno strumento di voto certo e trasparente". Lo scrive il governatore del Piemonte, Sergio Chiamparino, in una Lettera con la quale chiede al ministro dell'interno Matteo Salvini... Segui su affaritaliani.it

Tav - Chiamparino per consultazione 26/5 : 12.50 In una lettera al ministro dell'Interno Salvini, il governatore del Piemonte Chiamparino, come già annunciato ieri, chiede di permettere una consultazione popolare sulla Tav il 26 maggio,in contemporanea con le elezioni europee e regionali. "Ritengo che un tema così delicato pretenda di essere affrontato con uno strumento di voto certo e trasparente", scrive Chiamparino.

Tav : via libera ai bandi di gara. E Chiamparino lancia il referendum sull'opera : ... che segue il diritto francese e che quindi prevede i capitolati di gara solo entro sei mesi da oggi,, tuttavia, è stata accolta con valutazioni positive dal sistema dell'economia piemontese che, ...

Tav - il Viminale pronto a respingere il referendum di Chiamparino : Lo scontro che corre sui binari dell'Alta velocità Torino-Lione si è sposta dalla Capitale al Piemonte, complice il voto regionale di maggio. Il presidente uscente Sergio Chiamparino piazza una mina sulla campagna elettorale leghista depositando al ministero dell'Interno, guidato proprio da Matteo Salvini, la richiesta di referendum popolare sulla Tav da celebrare insieme al voto regionale e a quello delle Europee. Richiesta che ...

Tav - Chiamparino : chiediamo il referendum : 17.16 Il governatore del Piemonte Chiamparino annuncia:"Domani formalizzeremo la richiesta"del referendum sulla Tav,perché "il Piemonte non ci sta a farsi prendere in giro da Conte-Salvini-Di Maio,tre uomini in fuga elettorale dalla Tav". "Con la pubblicazione degli avvisi da parte di Telt, il governo ha consumato il grande imbroglio:dall'estate scorsa hanno un unico obiettivo,scavallare le elezioni europee senza decidere". "Lo stallo si ...

Tav - flash mob arancione a Torino per il Sì. Chiamparino : 'Repubblica delle banane' : Ancora una volta, di fronte a una nuova presa di posizione dell'esecutivo giallo-verde, che sulla Tav decide di non decidere, la società civile e imprenditoriale risponde a un muto appello a difesa ...

Caos Tav - il rinvio dei bandi è ufficiale | Chiamparino : "Repubblica delle banane" | Tajani : faremo un referendum : Conte: "Il governo ridiscuterà interamente l'opera". Di Maio a Salvini: "Basta folklore, serve tranquillità". Telt procederà solo all'avvio della prima fase di candidatura per le imprese in modo da non perdere per ora i finanziamenti Ue

I Sì Tav tornano in piazza a Torino. Chiamparino : "Rischiamo l'effetto Repubblica delle banane" : È iniziato in piazza Carignano il raduno dei Sì Tav. Metà piazza è occupata dai manifestanti che chiedono al Governo di prendere una decisione sull'alta velocità. Tante le bandiere dell'Europa e ...

Torino - un migliaio di persone in piazza per dire Sì alla Tav. Chiamparino : “Rinvio bandi? Da Repubblica delle banane” : Sono oltre un migliaio i torinesi che partecipano al flash mob delle madamin davanti a Palazzo Carignano, storica sede del primo Parlamento italiano, per dire “si Tav subito“. Lo slogan viene scandito dalla piazza, mentre una catena umana è stata formata davanti all’ingresso dello storico edificio da cui Cavour fece partire i lavori per il tunnel del Frejus. I cittadini in piazza indossano indumenti arancioni, il colore del comitato ...

La lettera di Palazzo Chigi sulla Tav è da repubblica delle Banane - dice Chiamparino : La lettera di Palazzo Chigi a Telt 'è roba degna di repubblica delle Banane: parla esplicitamente di non fare partire i capitolati d'appalto lasciando aperto un piccolo spiraglio, non chiarissimo. ...

Sergio Chiamparino sulla Tav : "La soluzione di Conte è da Repubblica delle banane" : La lettera di Palazzo Chigi invita Telt "a non fare i capitolati d'appalto, lasciando aperto uno spiraglio non chiarissimo. Vedremo lunedì". Lo rende noto Sergio Chiamparino, a margine del flash mob delle madamin a favore della Torino-Lione. Il il presidente della Regione Piemonte appare scettico sul compromesso frutto della mediazione di Conte tra le posizioni dei due vicepremier Di Maio e Salvini: "È come se il governo dicesse di ...