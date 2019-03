Sudafrica | sub come Pinocchio inghiottito e risputato da una balena | miracolosamente vivo

Blastingnews

(Di martedì 12 marzo 2019)e poida una: propriocapita nella Bibbia al profeta Giona, mangiato da un enorme pesce, o nella più popolare delle fiabe, quella diideata da Carlo Collodi. L'incredibile avventura, o disavventura che dir si voglia, è capitata davvero al 51enne Rainer Schimpf, sub esperto e profondo conoscitore degli abissi, che di mestiere fa il regista di video subacquei, estremi e spettacolari, in cui immortala prede e predatori degli oceani.Il sub era impegnato proprio in una perlustrazione dell'Oceano Indiano incon amici e colleghi, quando all'improvviso è stato risucchiato nella bocca di un gigantesco cetaceo chel'hadopo poco l'ha espulso non gradendolocibo....

