Sting e Shaggy con Just One Lifetime per i 120 anni di Fiat | il testo del singolo e il

(Di martedì 12 marzo 2019)conOnesono i protagonisti della campagnache festeggia i 120della casa automobilistica italiana. Sono i due artisti i testimonial della campagna pubblicitaria già in rotazione televisiva dal 6 marzo e dal 15 marzo sarà in rotazione radiofonica anche il brano che la accompagna,Oneappaiono all'interno degli spot ideati per presentare le vetture della famiglia 500 “120°” presentate negli scorsi giorni al Salone di Ginevra. Legata all'acquisto di una delle nuove automobili c'è una promozione Apple Music che consente ai nuovi clientisi usufruire del servizio di streaming gratuitamente per 6 mesi scegliendo tra oltre 50 milioni di brani disponibili gratuiti per l'ascolto da dispositivo fisso e mobile.presenta inoltre il servizio Apple CarPlay integrato sulle nuove autovetture che consente di ...

