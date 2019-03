Stefano De Martino minimizza sugli ultimi incontri con Belen Rodriguez | ' È lavoro'

Made in Sud – Nuova edizione con tante novità. Stefano De Martino alla conduzione. : Nell’inedita collocazione del lunedì sera, in prima serata su Raidue torna la comicità di “Made in sud” , con una Nuova edizione composta da sette puntate, rigorosamente in diretta dagli studi Rai di Napoli e contante novità. La conduzione è affidata a Stefano De Martino e Fatima Trotta, con la partecipazione straordinaria di Elisabetta Gregoraci […] L'articolo Made in Sud – Nuova edizione con tante novità. Stefano De Martino ...

BELEN RODRIGUEZ E Stefano DE MARTINO/ Foto - Santiago autorizza i fan a sognare : BELEN RODRIGUEZ e STEFANO De MARTINO: le Foto di Santiago autorizzano i fan a sognare il ritorno di fiamma della coppia. Ecco perché...

Stefano De Martino : "Belen Rodriguez? Se stessimo ancora insieme non avremmo nessun motivo per nasconderlo" : Stefano De Martino, protagonista della nuova edizione di 'Made in sud' su Rai2, ha svelato, per la prima volta, dalle pagine del settimanale 'Vero', come è riuscito a mantenere un rapporto sereno e affettuoso con l'ex moglie Belen Rodriguez, tanto da far pensare ad un possibile ritorno di fiamma (soprattutto per il riavvicinamento dopo la rottura della showgirl argentina con Andrea Iannone): I pettegolezzi? Per me è una non notizia. Mi ...

Stefano De Martino : ‘Se sto con Belen Rodriguez? Non avremmo motivo di nasconderlo’ : “Se io e Belén stessimo ancora insieme, non avremmo nessun motivo per nasconderlo“, con questa frase Stefano De Martino ha – per adesso – spento le voci che volevano un ritorno di fiamma tra lui e Belén Rodríguez, la sua ex moglie e madre di suo figlio. Dopo che i due erano stati pizzicati in teneri atteggiamenti in aeroporto – e dopo le spiegazioni che lui stesso aveva fornito a riguardo – i tanti fan della ...

Stefano De Martino torna con Belen Rodriguez : «Di nuovo insieme? Nessun motivo per nasconderlo» : “Quello con Belen rapporto che continuerò a portare avanti per il bene di nostro figlio”, da tempo si parla di un possibile ritorno di fiamma fra Stefano De Martino e l’ex moglie, e mamma del figlio Santiago, Belen Rodriguez. La showgirl argentina ha messo fine alla sua relazione col pilota di moto gp Andrea Iannone e da allora le sono stati attribuiti diversi flirt, tutti regolarmente smentiti, mentre il riavvicinamento con De Martino è ...

Belen Rodriguez - il ritorno di fiamma con Stefano De Martino : 'Non c'è motivo di nasconderlo' : Da giorni sono riesplosi i gossip attorno a Belen Rodriguez e Stefano De Martino, visti in più occasioni insieme e quindi sospettati di essere tornati sostanzialmente insieme. Da un bel po' ormai la ...

Stefano De Martino su Belen : 'Se stessimo insieme - non lo nasconderemmo' : Nelle ultime settimane sono state molte le indiscrezioni secondo le quali Stefano De Martino e Belen Rodriguez erano tornati insieme. Adesso, però, arriva una sorta di smentita da parte del ballerino napoletano, che ha sostenuto in un'intervista concessa a "Vero" che se effettivamente si riaccendesse la scintilla tra loro, lui non lo terrebbe mai nascosto ma lo dichiarerebbe apertamente. De Martino a Vero: 'Nessuna notizia, siamo in buoni ...

Belen e Stefano sono tornati insieme? Parla De Martino : “Ecco la verità” : Belen e Stefano news: le ultime dichiarazioni del ballerino e conduttore Belen Rodriguez e Stefano De Martino resteranno legati per tutta la vita. Ad unirli il figlio Santiago, che sta per compiere sei anni. E il nuovo conduttore di Made in Sud lo ha voluto chiarire nella recente intervista rilasciata al settimanale Vero: “Belen? Un […] L'articolo Belen e Stefano sono tornati insieme? Parla De Martino: “Ecco la verità” ...

Belen e Stefano De Martino a casa insieme : un dettaglio non sfugge ai fan : Stefano De Martino e Belen Rodriguez news, rientro a casa insieme: il dettaglio che non sfugge ai fan Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono o non sono una coppia? È questa la domanda che molti loro fan si stanno facendo ultimamente. Dopo essere stati avvistati insieme, e in diverse occasioni, i due non si […] L'articolo Belen e Stefano De Martino a casa insieme: un dettaglio non sfugge ai fan proviene da Gossip e Tv.

BELEN RODRIGUEZ E Stefano DE MARTINO INSIEME/ Galeotta una sfilata di abiti da sposa : BELEN RODRIGUEZ si riscopre romantica su Instagram: la showgirl argentina lancia un messaggio all'ex marito STEFANO De MARTINO?