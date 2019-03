STASERA IN TV | i programmi televisivi di martedì 12 marzo 2019

STASERA in tv - tutti i film e i programmi in onda il 12 marzo 2019 : Rai, Mediaset, La7, è ampia l'offerta delle principali reti televisive: cosa vedere questa sera in tv

STASERA in tv : programmi tv martedì 12 marzo 2019 - Meraviglie con Alberto Angela : Il grande giorno della Juventus per provare la rimonta nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League : alle 21.00 Juventus-Atletico Madrid su SKY SPORT UNO e SKY SPORT, canale 252 ...

STASERA IN TV " Film e Programmi 12 Marzo 2019 - : ... storie incredibili 0:35 ER: storie incredibili DMAX 19:30 Predatori di gemme 20:30 Predatori di gemme 21:25 La febbre dell'oro 22:20 Una famiglia fuori dal mondo 23:15 Una famiglia fuori dal mondo 0:...

STASERA IN TV - i programmi televisivi di lunedì 11 marzo 2019 : Ecco le anticipazioni sulla programmazione tv di STASERA, lunedì 11 marzo 2019: Rai 1 dedica la serata alla fiction Il nome della rosa (in prima tv) con John Turturro, Stefano Fresi, Rupert Everett, James Cosmo, Fabrizio Bentivoglio. Su Rai 2 serata all’insegna della comicità con Made in sud, lo show comico condotto da Stefano De Martino e Fatima Trotta. Su Rai 3, dopo l’episodio quotidiano di Un posto al sole, andrà in onda il film Big Eyes ...

STASERA in tv - tutti i film e i programmi in onda l'11 marzo 2019 : Rai, Mediaset, La7, è ampia l'offerta delle principali reti televisive: cosa vedere questa sera in tv

Programmi TV di STASERA - lunedì 11 marzo 2019. Su Rai3 «Big Eyes» : Big Eyes Rai1, ore 21.20: Il Nome della Rosa - 1^Tv Fiction di Giacomo Battiato del 2018, con John Turturro, Rupert Everett, Damian Hardung, Fabrizio Bentivoglio, Greta Scarano, Richard Sammel, Stefano Fresi. Prodotta in Italia/Germania. Trama: Adso è stato vittima di una droga, uno degli stratagemmi per fermare i visitatori indesiderati della biblioteca. Mentre Guglielmo prosegue le indagini, Adso non riesce a resistere al fascino della ragazza ...

STASERA in tv : programmi tv lunedì 11 marzo 2019 : Posticipo in serie A, alle 20:30 Roma-Empoli su SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT, canale 251 satellite,. Alle 21.00 per la serie B Venezia-Palermo su DAZN; alle 20.45 il posticipo di serie C Gubbio-...

STASERA IN TV " Film e Programmi 11 Marzo 2019 - : ... Italia e in Sudamerica, Bond scoprirà che Greene è impegnato in una cospirazione per prendere il controllo di una delle risorse naturali più importanti del mondo, che lo spinge a stringere un patto ...

STASERA IN TV - i programmi televisivi di domenica 10 marzo 2019 : Anticipazioni sulla programmazione televisiva di STASERA, domenica 10 marzo 2019: Su Rai 1 dalle ore 20.30 Fabio Fazio è alla guida del talk Che tempo che fa, con ospiti Nicola Zingaretti, Mogol e Amadeus. Rai 2 propone due nuovi episodi della seconda stagione del telefilm di successo The Good Doctor (episodi 2×10 Quarantena – 2×11 Il disastro). Su Rai 3 Veronica Pivetti presenta la nuova puntata di Amore Criminale. Canale 5 dedica la ...

STASERA in tv : programmi tv di domenica 10 marzo 2019 : ... alle 18.00 Sampdoria-Atalanta su SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT, canale 251, ed infine alle 18 Sassuolo-Napoli e alle 20.30 il match clou Napoli-Juventus su SKY SPORT UNO, SKY SPORT SERIE A e SKY ...

STASERA IN TV " Film e Programmi 10 Marzo 2019 - : Giovani e rampanti yuppies, laureati nelle business school più prestigiose del mondo speculano in borsa con l'unico obiettivo di guadagnare molto e subito. 23:15 Speciali Storia - Grandi donne 0:00 ...

Programmi TV di STASERA - domenica 10 marzo 2019. Al via sul Nove la terza stagione di «Camionisti in Trattoria» : Chef Rubio Rai1, ore 20.35: Che Tempo Che Fa Nella nuova puntata del programma di Fabio Fazio arriva il neo segretario del PD Nicola Zingaretti. Tra gli altri, ci sarà anche Amadeus, Mogol, Arisa, Chiara Amirante. Interverrà in trasmissione anche Don Davide Banzato, assistente spirituale dell’Associazione e volto televisivo del programma A Sua Immagine. Protagonista dello spazio dedicato alla musica sarà Nek. A seguire, sarà in studio il ...

STASERA IN TV - i programmi televisivi di sabato 9 marzo 2019 : Anticipazioni sulla programmazione tv di STASERA, sabato 9 marzo 2019: Su Rai 1 dalle ore 20.30 serata dedicata all’intrattenimento con lo Speciale vip de I Soliti Ignoti, condotto da Amadeus. Su Rai 2 appuntamento con la serialità americana: alle 21.10 andrà in onda l’episodio 10×08 di NCIS Los Angeles (Sul filo), seguito da due puntate di SWAT (A scuola, Talpe). Su Rai 3, dopo Le Parole della settimana, Riccardo Iacona è alla guida dello ...

Programmi TV di STASERA - sabato 9 marzo 2019. Littizzetto - Garko - Monte - Vacchi e Bertrand a C’è Posta : Vacchi, Monte, Garko - C'è Posta per Te Rai1, ore 20.35: Soliti Ignoti Special VIP Puntata speciale del programma di Amadeus con ospiti, nel ruolo di identità da svelare, Lino Banfi, Gigi D’Alessio, Claudio Amendola, Gabriella Pession, Diana Del Bufalo e Massimo Ferrero. La gara sarà giocata da un concorrente del game show, che proverà ad abbinare le giuste identità e a risolvere il gioco finale del “parente misterioso”. ...