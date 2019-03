Squalificati Serie A | le decisioni del giudice sportivo | il provvedimento a Gasperini | in

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A/ Mosse e moduli : tutti gli Squalificati del turno : PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: le Mosse e le scelte degli allenatori studiate per le partite della 27giornata di campionato, e attese il 9 e 10 marzo 2019.

Serie A Squalificati 27 giornata : un turno a Dzeko - Kolarov e Fazio : squalificati 26 giornata- Il giudice sportivo della Lega Serie A Gerardo Mastrandrea, in relazione alle partite della 7° giornata di ritorno del massimo campionato italiano, ha emesso sentenza per quel che riguarda l’elenco degli squalificati in vista della 27 giornata di Serie A. Vediamoli nel dettaglio. -> Leggi anche: Pagelle Napoli-Juventus 1-2, highlights e tabellino del match – […] L'articolo Serie A squalificati 27 giornata: un ...

Serie A - quindici Squalificati - : Il giudice sportivo di Serie A ha comunicato le sanzioni dopo l'ultima giornata di campionato. CALCIATORI CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE CON DIFFIDA ...

Squalificati Serie A - le decisioni del giudice sportivo : assenze pesantissime per Roma e Juventus : Squalificati Serie A – Il giudice sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.l.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 5 marzo 201 9 ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: Ammenda di € 20.000 00 : alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, prima e nel corso della gara, indirizzato un raggio laser verso i calciatori della squadra avversaria; per avere ...

Squalificati Serie A - le decisioni del giudice sportivo : 15 uomini salteranno la prossima giornata : Serie A, le decisioni del giudice sportivo in merito ai calciatori Squalificati per le prossime giornate sono state rese note oggi Il giudice sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.l.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 5 marzo 201 9 ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA giornata EFFETTIVA Dl GARA ED AMMONIZIONE ...

Squalificati Serie B - le decisioni del giudice sportivo : stangata per Ganz : Squalificati Serie B – Il giudice sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 5 marzo 2019, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: a) CALCIATORI CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA Ganz Simone Andrea (Ascoli): per avere, al 43° del secondo tempo, spinto un avversario facendolo cadere a terra, ...

Serie B - tre giocatori Squalificati per un turno : if, displayAds && document.location.pathname.match, "news/calcio/Serie-a/",, oddsServeCom.queue.push, 'oddsserve-csi-1', MILANO - Sono tre i giocatori fermati, tutti per un turno, dal giudice sportivo ...

Serie A - Squalificati 26 giornata : Cagliari con l’Inter senza Deiola : Squalificati 26 giornata- Il giudice sportivo della Lega Serie A Gerardo Mastrandra ha emesso sentenza per quel che riguarda l’elenco degli Squalificati in vista della 26 giornata di Serie A. Vediamoli nel dettaglio. Squalificati 26 giornata Sono cinque i calciatori che sono stati Squalificati, tutti per un turno. Fra i calciatori espulsi, Mastrandrea ha squalificato per una […] L'articolo Serie A, Squalificati 26 giornata: Cagliari con ...

Squalificati Serie A - le decisioni del Giudice Sportivo per la 26giornata : Sono cinque i calciatori di Serie A fermati per un turno dal Giudice Sportivo in vista della 26giornata di Serie A. E' questo infatti quanto si legge nel comunicato ufficiale diramato dalla Lega Serie ...

Cinque Squalificati in serie A - : Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo: Cinque i calciatori squalificati in serie A, tutti per un turno. Ai box Pulgar del Bologna, Deiola del Cagliari, Hetemaj del Chievo, Ekdal della ...

Squalificati Serie B - le decisioni del giudice sportivo : Squalificati Serie B – Il giudice sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 24 febbraio 2019, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: a) SOCIETA’ Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. BENEVENTO per avere suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, lanciato diversi petardi e fumogeni sia nel recinto di giuoco sia nel ...

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B/ Mosse e dubbi : gli Squalificati per la 25giornata : PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: le Mosse e i dubbi dei tecnici in vista delle partite della 25giornata del campionato cadetto, oggi 23 febbraio 2019.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A/ Mosse e dubbi : tutti gli Squalificati - 25giornata : PROBABILI FORMAZIONI SERIE A: le Mosse e i dubbi degli allenatori in vista delle partite della 25giornata di campionato, il 23 e 24 febbraio.

Serie A - 12 Squalificati per la 25giornata : out Insigne - stop per Emre Can e Suso : Il Monday night tra Roma e Bologna ha chiuso il quadro della 24giornata di Serie A , adesso sono arrivate come di consueto anche le decisioni del Giudice Sportivo . Sono 12 i calciatori squalificati ...