Spazio | la Nasa è pronta a riportare l' uomo sulla Luna

Spazio - la NASA annuncia : “entro il 2028 torneremo sulla Luna - poi andremo su Marte” : “andremo sulla Luna nel prossimo decennio, con nuove tecnologie e sistemi innovativi per esplorare più località sulla superficie Lunare che mai. Questa volta, quando andremo sulla Luna, resteremo. Useremo ciò che impararemo mentre viaggiamo verso la Luna per fare il prossimo balzo gigantesco: mandando gli astronauti su Marte”. Lo ha annunciato il direttore della NASA, Jim Bridenstine, in una dichiarazione diffusa dalla stessa agenzia ...

Spazio - capsula Crew Dragon : la Russia si congratula con Nasa e SpaceX : Il capo dell’agenzia spaziale russa Roscosmos, Dmitri Rogozin, si e’ congratulato con l’amministratore capo della Nasa, Jim Bridenstine, e il fondatore di SpaceX, Elon Musk, per il successo del volo test della capsula Crew Dragon. “Cari colleghi, Jim Bridenstine e Elon Musk, a nome di Roscosmos vi faccio le mie congratulazioni per il successo del primo volo test della nuova capsula”, ha scritto Rogozin ...

AeroSpazio - Dmitrij Rogozin : “ritardo tecnologico di Roscosmos rispetto alla Nasa non è critico” : Il ritardo tecnologico della società statale russa Roscosmos rispetto alla statunitense Nasa non e’ critico. Lo ha affermato il direttore di Roscosmos, Dmitrij Rogozin, sulla propria pagina Twitter. “Non c’è un divario critico. Ci sono conseguenze del calo del ritmo di sviluppo del settore negli ultimi 10-12 anni“, ha scritto Rogozin, citato dai media russi. Allo stesso tempo, Rogozin ha sottolineato che c’è un ...

Spazio - Nasa : primo “Spacewalk” interamente femminile il 29 Marzo : Per la prima volta nella storia vi sarà una passeggiata nello Spazio interamente al femminile. Lo storico spacewalk si svolgerà il 29 Marzo, ha detto all’agenzia stampa Dpa la portavoce della Nasa Kathryn Hambleton. Ad uscire dalla Stazione Spaziale internazionale (Iss) saranno le astronaute americane Anne McClain e Christina Koch, assistite da Terra da un’altra donna, Kristen Facciol, alla console nel centro della Nasa a Houston, in ...

Spazio : il Canada collaborerà al progetto Lunar Gateway della NASA : Il Canada parteciperà al progetto internazionale della NASA Lunar Orbital Platform-Gateway, che ha lo scopo di costruire una struttura spaziale orbitante intorno alla Luna: lo ha reso noto il primo ministro Justin Trudeau. Il progetto guidato dagli Stati Uniti è concepito come la prossima fase per l’esplorazione dello Spazio umano e un potenziale trampolino di lancio per una missione umana su Marte. “I nostri alleati vogliono che ...

5 anni di tempeste viste dallo Spazio - in un video della Nasa : È dal 27 febbraio 2014 che l’osservatorio meteorologico spaziale Gpm della Nasa è al lavoro per registrare l’andamento delle precipitazioni in tutto il globo. Piogge e nevi di tutte le entità sono passate sotto il suo occhio in questi cinque anni, e grazie a lui abbiamo potuto persino ricostruire in 3D i fenomeni più intensi. In questo video, diffuso dall’Agenzia americana in occasione di questo quinto compleanno, ecco una ...

Spazio : la NASA pronta a sbarcare sulla Luna con 12 nuovi esperimenti : La NASA punta a tornare sulla Luna con 12 nuovi esperimenti, a 50 anni dallo storico alLunaggio dell’Apollo 11: potrebbero partire “entro la fine del 2019, in base alla disponibilità dei veicoli commerciali senza equipaggio per il loro trasporto“, spiega l’Agenzia. I nuovi esperimenti rientrano in un programma più ampio che punta a portare astronauti sul satellite entro la fine del decennio, e utilizzarlo come trampolino ...

Spazio : la NASA seleziona i payload per la Luna : Sono 12 gli esperimenti selezionati dalla NASA con un’unica destinazione: la Luna. Secondo i piani dell’agenzia statunitense – spiega Global Science – i payload scientifici potrebbero partire già dalla fine di quest’anno, in base alla disponibilità dei lander commerciali. “La Luna ha un valore scientifico e un potenziale per produrre risorse, come acqua e ossigeno”, commenta l’amministratore delegato NASA Jim Bridenstine. “La sua ...

Spazio : la NASA accelera i piani per tornare sulla Luna e questa volta per “rimanerci” : L’Agenzia spaziale statunitense accelera i piani per tornare sulla Luna e questa volta per “rimanerci“: lo ha dichiarato Jim Bridenstine, amministratore della NASA, in occasione di una conferenza stampa nel quartier generale di Washington. “E’ importante tornare sulla Luna il prima possibile. questa volta quando andremo sulla Luna non lasceremo solo bandiere e impronte per poi ritornarvi dopo 50 anni. Stiamo facendo ...

Spazio - la Nasa conferma la morte del rover Opportunity su Marte : Houston, 13 feb., askanews, - Doveva vivere solo per 90 giorni e percorrere all'incirca un Km su Marte, invece il rover Opportunity della Nasa si è dimostrato uno straordinario esempio di resilienza ...

Spazio - Marte : sonda Nasa Maven si prepara all'arrivo di Mars 2020 : Roma, 13 feb., askanews, - Manovre in corso per Maven, Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN,, la sonda della Nasa che da oltre 4 anni è impegnata a svelare i segreti dell'atmosfera di Marte. In ...