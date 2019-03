South Dakota e North Dakota | viaggio nel wild west

gqitalia

(Di martedì 12 marzo 2019) Da Fargo nelalle Badlands deltra paesaggi lunari, piste da sci e saloon in vero stileernFargo (), oltre i fratelli Coen Conosciuta ai più per via dell’omonimo film premio Oscar dei Fratelli Coen, Fargo, sul fiume Red River che traccia il confine con il Minnesota, è tra le città più vivaci del. Probabilmente la più vivace e cool visto che qui sono presenti ben 4 campus universitari. Tappa amarcord al Fargo Theatre, l’edifico Art Moderne del 1926 che ancora programma film d’essai, con l’iconica scritta al neon che campeggia all’ingresso e poi via alla scoperta della downtown tra una ricca collezione di street art di artisti locali come Steve Knutson e i pezzi pop art di star quali Roy Lichtenstein, Joan Mirò e Pablo Picasso alla Rourke Art Galler. Stilosi i locali tra cui scegliere. Da non perdere Stumbeanos o Young Blood, ...

