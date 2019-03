SOS Natura | l' attendamento del Circo ad Avellino è illegale

SOS tenibilità - ENEA : il "giardiniere virtuale" progetterà aree verdi nel rispetto natura : Arriva il " giardiniere virtuale " di ENEA , pronto a rivoluzionare il settore del verde. Uno strumento innovativo e di facile utilizzo per progettare aree verdi con le specie della flora d'Italia e ...

SOS tenibilità : arriva il “giardiniere virtuale” per progettare le aree verdi nel rispetto della natura : Uno strumento innovativo e di facile utilizzo per progettare aree verdi con le specie della flora d’Italia e individuare quelle più idonee sulla base dell’area geografica e delle caratteristiche ambientali. Si chiama Anthosart Green Tool ed è il risultato di un progetto omonimo coordinato da ENEA che punta a ridurre i costi di gestione delle aree verdi e il consumo di acqua, ma anche a scoprire eventuali utilizzi alternativi delle piante ...

8 marzo - il 'ruolo naturale della donna' per i giovani della Lega Salvini di Crotone 'Promuovere e SOS tenere la vita e la famiglia' : Sostengono 'una cultura politica che rivendica una sempre più marcata autodeterminazione della donna che suscita un atteggiamento rancoroso e di lotta nei confronti dell'uomo'. 5. Contrastano il '...

Ecco Exilva - l’alternativa naturale ed ecoSOStenibile alla plastica e più resistente dell’acciaio : Si parla molto di inquinamento ambientale, soprattutto in relazione alla plastica dispersa nei mari. Oltre a proporre il bando a cotton-fioc, posate e altri prodotti monouso in plastica, la Commissione Europea ha anche finanziato il progetto Exilva con un investimento di oltre 27 milioni di euro (su un investimento congiunto pubbolico e privato di oltre 44 milioni di euro). È forse l’azione più efficace intrapresa finora per la tutela ...