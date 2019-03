Sondaggi | Lega al 33 | 7% | M5s in calo | Pd sopra il 20%

Sondaggi Europee - Swg : Lega al 33 - 7% - Pd a un punto e mezzo percentuale dal Movimento 5 stelle : La Lega sale ancora, anche se lievemente, dal 33,4 al 33,7%. Il Movimento 5 stelle segna una lieve flessione dal 22,1 per cento al 21,8. Mentre il Pd guadagna lo 0,5%, passando dal 19,8 al 20,3%. E’ quanto emerge da un Sondaggio Swg per il TgLa7, edizione dell’11 marzo, che interroga sulle intenzioni di voto in vista delle Europee. Il confronto è con la rilevazione della settimana precedente (4 marzo). Nella settimana dello ...

Sondaggi politici elettorali SWG : M5S insidiato dal PD - cresce ancora la Lega : Il Tg di La7 ha illustrato i nuovi Sondaggi politici di SWG. Le intenzioni di voto evidenziano un incremento da parte del Partito Democratico, che va ad insidiare la seconda posizione del Movimento 5 Stelle. Nel corso delle ultime settimane c’è stata una forte ripresa per il Pd, che però non è il solo ad aver guadagnato terreno. Al comando, infatti, si registra anche un allungo da parte della Lega, che va a consolidare il primato. SWG: testa a ...

Sondaggi - la Lega sale ancora e alle elezioni europee "sogna" il 35 per cento : Il Sondaggio Swg per il Tg La7 indica la Lega in ulteriore crescita, ora al 33,7. Pd gode della "scia mediatica" delle...

Sondaggi elezioni europee : sfida Lega-M5S a marzo 2019 - chi sale e scende : Sondaggi elezioni europee: sfida Lega-M5S a marzo 2019, chi sale e scende Mentre continua lo scontro all’interno della maggioranza sulla realizzazione della Tav praticamente tutti gli istituti notano un’avanzata del Pd. I Dem mettono nel mirino il secondo posto tra le forze politiche attualmente occupato dal Movimento 5 Stelle; nel frattempo, la Lega consolida il primato tra i partiti in vista delle europee. Sondaggi elezioni europee: il ...

Il Pd cresce nei Sondaggi - M5S ancora in calo - Lega stabile : di Mario Ajello Youtrend pubblica la super-media dei sondaggi politici e questa settimana è il la notizia. Si legge nel report: 'Non si ferma la discesa del M5S . Anche questa settimana, e ormai è la ...

Sondaggi elettorali - il Pd supera il 20% : quasi raggiunto il M5s - in calo insieme alla Lega : Gli ultimi Sondaggi elettorali, in vista delle elezioni europee, confermano la Lega come primo partito, seppur leggermente in calo. Dietro continua il crollo del Movimento 5 Stelle che viene inseguito da molto vicino dal Pd, ora di nuovo sopra al 20% dopo le primarie del 3 marzo. supera la soglia di sbarramento del 4% +Europa.Continua a leggere

Sondaggi : la Lega stabile - il M5s perde. Pd - effetto Zingaretti : cresce di un punto : Le tendenze dei due partiti di maggioranza ormai consuete: la Lega stabile con trend in positivo ben oltre il 30 per cento, il M5s in calo seppur flebile, ben sotto il 25. Ma nella settimana dell’elezione a segretario di Nicola Zingaretti è il Pd a fare un balzo in avanti nei Sondaggi. Sono i dati di Swg per il TgLa7. Più in particolare la Lega tocca questa settimana il 33,4 per cento, con un lieve aumento dello 0,2 per cento in una ...

Sondaggi politici elettorali : PD si avvicina al M5S - Lega resta saldamente al comando : In attesa delle elezioni europee, che saranno un test importante per i partiti italiani in primavera, giungono nuovi Sondaggi politici, che mostrano la situazione attuale dello scenario nazionale. Le intenzioni di voto della prima decade di marzo continuano a premiare la Lega, che si mantiene al comando per gli istituti di ricerche Tecnè e Swg. In caduta libera il Movimento 5 Stelle, ormai a oltre 10 lunghezze di distanza dalla vetta. Il Partito ...

Ultimi Sondaggi elettorali a inizio marzo 2019 : analisi M5S-Lega-Pd : Ultimi sondaggi elettorali a inizio marzo 2019: analisi M5S-Lega-Pd Come quella in Abruzzo, anche la tornata di regionali in Sardegna non ha mancato di influenzare le intenzioni di voto dell’ultima settimana. Gli istituti sono concordi nel fotografare una situazione che vede un consolidamento o un lieve aumento dei consensi per la Lega e un parallelo calo, più o meno consistente del Movimento 5 Stelle. Nel campo delle opposizioni, batte un ...

Sondaggi Europee - Lega al 36% M5S al 21 - 2% : Mentre le Europee si avvicinano, le recenti Regionali in Abruzzo e in Sardegna hanno dato indicazioni precise. Il boom della Lega , rilevato dai Sondaggi degli ultimi mesi, ha trovato riscontro nelle ...

Sondaggi elettorali Ipsos : balzo della Lega - crollo M5s - ritorno del Pd : Sondaggi elettorali Ipsos: balzo della Lega, crollo M5s, ritorno del Pd Nuova rilevazione delle intenzioni di voto di Ipsos per il Corriere della Sera; l’istituto di Nando Pagnoncelli aggiorna i suoi dati sul consenso, dopo le due tornate di locali in Abruzzo e Sardegna, in vista delle Europee di maggio. Si conferma il trend registrato nei due voti regionali: la Lega cresce mentre affonda sempre più il Movimento 5 Stelle. Sondaggi ...

Sondaggi - la Lega vicina al 36% e il M5s scivola al 21 - 2. Il Pd (18 - 5) torna ai livelli delle Politiche e cresce anche Forza Italia : Si amplia il divario tra le due forze di governo. Le intenzioni di voto degli Italiani, secondo l’ultima rilevazione di Ipsos per il Corriere della Sera, premiano la Lega di Matteo Salvini che raccoglie il 35,9% dei consensi avvicinandosi al massimo storico del 22 novembre quando fece registrare il 36,2. La crescita del Carroccio fa da contraltare al nuovo scivolone del Movimento Cinque Stelle che, rispetto alla rilevazione del 7 febbraio, ...

Sondaggio Pagnoncelli : il Pd sta per superare il M5s - Lega vicina ai massimi storici : Costruire una (piccola) storia politica contro il Pd per vedersi (quasi) superati dal Pd stesso. Questo in estrema sintesi il destino tratteggiato dall'ultimo, clamoroso, Sondaggio Ipsos di Nando Pagnoncelli pubblicato sul Corriere della Sera. Si parla dei grillini, il cui calo costante non è certo

Sondaggio | I 5 stelle crollano al 21 - 2% - la Lega sfiora il 36% e il Pd ritrova i consensi delle ultime Politiche : clicca sull'immagine per ingrandirla fullscreen La campagna per le elezioni europee comincia ormai a entrare nel vivo. L'Europa boccia sostanzialmente la manovra disegnando un quadro fosco, parlando ...