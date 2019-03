Soleil Sorge | amata e odiata a L' Isola dei Famosi

Alda D’Eusanio attacca Soleil Sorge : “Maleducata e prepotente” : Soleil Sorge bacchettata da Alda D’Eusanio in difesa di Ariadna Romero Le parole dette da Soleil Sorge nei confronti di Ariadna Romero hanno indispettito e non poco Alda D’Eusanio che all’Isola dei Famosi ha attaccato duramente l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Rea di aver additato Ariadna come una “morta di fame”, l’opinionista non è riuscita a trattenersi e chiedendo il permesso ad Alessia ...

Cecilia Rodriguez e Soleil Sorge non vanno d’accordo? Il retroscena : Soleil Sorge all’Isola dei Famosi: parla Cecilia Rodriguez Cecilia Rodriguez, in queste ore, ha rilasciato un’intervista sul blog Gossip.it. In questa circostanza la giovane sorella di Belen ha parlato della sua vita privata e dei suoi nuovi progetti, e non solo. Difatti la giovane di origini argentine ha voluto dire la sua anche sulla nuova fidanzata di suoi fratello Jeremias Rodriguez, Soleil Sorge. Cosa ha detto? In questa ...

Isola : Jo Squillo fuori dal gioco e Soleil Sorgè lo comunica agli altri naufraghi : L'Isola dei Famosi per Jo Squillo è appena terminata. La conduttrice televisiva, a causa di un infortunio ad un piede, è stata costretta a fare il suo ritorno in Italia. Nelle ultime ore, la cantante aveva lasciato Playa Uva per sottoporsi a degli accertamenti. Al termine della visita medica, l'esito è stato piuttosto negativo per la naufraga: le è stata diagnosticata, infatti, la rottura dell'astragalo, un osso breve del piede che si trova nel ...

Jo Squillo abbandona L’Isola dei Famosi : il messaggio a Soleil Sorge : Isola dei Famosi: Jo Squillo abbandona il reality per un infortunio Dopo essersi allontanata per qualche giorno da Playa Uva per accertamenti medici, Jo Squillo ha abbandonato L’Isola dei Famosi. La notizia è arrivata durante la puntata del daytime di oggi giovedì 7 marzo e ad annunciarlo è stata la cantante stessa tramite un video-messaggio. Soleil Sorge, leader della settimana, è stata convocata per guardare nel Covo il messaggio ...

Soleil Sorge in lacrime all’Isola : lo sfogo dopo l’uscita di Jeremias : Soleil Sorge in lacrime all’Isola dei Famosi dopo l’uscita di Jeremias Rodriguez Jeremias Rodriguez è stato eliminato dall’Isola dei Famosi attraverso il televoto, lasciando Soleil Sorge proseguire questa esperienza. L’argentino inizialmente ha perso al televoto contro Marina La Rosa e Luca Vismara. dopo di che, è approdato sull’Isola che non c’è, dove ha trovato Stefano […] L'articolo Soleil Sorge in ...

Soleil Sorge in lacrime all’Isola : le parole di Alessia Marcuzzi : L’Isola dei Famosi: Soleil Sorge scoppia a piangere. Il commento della Marcuzzi Poco fa Alessia Marcuzzi ha voluto far vedere a Jeremias Rodriguez e a Soleil il video dei loro best moment nelle settimane passate in Honduras. E alla fine del video proprio Soleil Sorge non è riuscita a trattenere la lacrime, riuscendo così a sorprendere molto Alessia Marcuzzi. Difatti quest’ultima, appena ha visto la naufraga di origini americane ...

Alessia Marcuzzi favorisce Soleil Sorge? Parla la conduttrice : L'arrivo di Soleil Sorge all'Isola dei Famosi ha destato molti malumori sia tra i naufraghi che tra i telespettatori, che sono arrivati ad accusare Alessia Marcuzzi di favoritismi. L'irruenza e l'...

Soleil SORGE/ Nicoletta Larini la difende : 'Se non fosse...' - Isola dei Famosi 2019 - : SOLEIL SORGE è finita al centro degli attacchi dei naufraghi dell'Isola dei Famosi 2019. Ecco il video della lite e le parole pronunciate da...

Isola Dei Famosi 2019 - settima puntata : Soleil Sorge Smaschera Paolo Brosio! : Isola Dei Famosi, settima puntata: i naufraghi in Palapa litigano furiosamente. Il gruppo discute con la coppia formata da Soleil ed Jeremias. Ad un tratto la Sorge Smaschera Paolo Brosio. Le sorelle Mihajovic eliminate. Isola Dei Famosi: i concorrenti durante la scorsa settimana, hanno discusso animatamente. I litigi hanno tutti un unico filo conduttore, la divisione del cibo. La fame dei naufraghi però non li porta a ragionare in maniera ...

Alda D’Eusanio gela Soleil Sorge : “Se non ti confronti - te ne vai!” : Soleil Sorge criticata da Alda D’Eusanio all’Isola dei Famosi La settima puntata dell’Isola dei Famosi si è aperta con un riassunto settimanale che ha mostrato lo scontro tra Soleil Sorge e Ariadna Romero, quest’ultima sostenuta anche da altre naufraghe – amiche e alleate come Marina La Rosa e la cantautrice Jo Squillo. Le donne hanno criticato l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne per il suo atteggiamento a ...

Soleil Sorgè Rivela Perchè è Finita con Marco Cartasegna! : Soleil Sorgè è sicuramente un personaggio di spicco nell’attuale edizione dell’Isola Dei Famosi. Ecco qualche notizia sul suo passato amoroso, e sopratutto… Perchè è Finita con Marco Cartasegna! Approdata all’Isola dei Famosi da sole due settimane Soleil Sorgè, fin dal suo arrivo ha scosso non poco gli animi degli isolani, provocando ogni sorta di reazione, e contribuendo ancora di più a creare due gruppi ben distinti di ...

Isola dei Famosi 14 : Soleil Sorge e Adriadna Romero arrivano alle mani? : Ha dell'incredibile che potrebbe essere successo oggi sull' Isola dei Famosi. Pare infatti che Soleil Sorge e Ariadna Romero siano arrivate alle mani . L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha ...

Soleil Sorge in lacrime a L’Isola dopo la lite con Jeremias Rodriguez : Isola dei Famosi: Soleil Sorge litiga con Jeremias Rodriguez e scoppia a piangere dopo giorni in cui ha tenuto davvero duro, Soleil Sorge si è lasciata andare ad un pianto liberatorio. Nelle scorse ore l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è stata presa di mira dal gruppo e ha litigato anche con il fratello di Belen. Soleil Sorge ha deciso di dormire lontana dagli altri. Jeremias Rodriguez è andato a svegliarla ma la ragazza gli si è ...

Isola dei Famosi - scontro di fuoco tra Soleil Sorge e Ariadna Romero : Cresce la tensione all' Isola dei Famosi , dove poche ore fa Soleil Sorge e Ariadna Romero sono giunte a un pesante scontro verbale. La modella e l'influencer sono tra le ultime naufraghe a essere ...