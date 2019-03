Smartphone Android in offerta oggi 12 marzo | HONOR 10 | Razer Phone 2 | Samsung Galaxy Note

Euronics lancia nuovi Sconti Online ricchi di Smartphone e tablet Android : Euronics lancia nuovi Sconti Online ricchi di ribassi su smartphone e tablet Android, oltre che su altri prodotti di elettronica. Ecco le migliori offerte valide Online fino al 27 marzo 2019. L'articolo Euronics lancia nuovi Sconti Online ricchi di smartphone e tablet Android proviene da TuttoAndroid.

Curiosità Android Q : più Smartphone aperti al programma beta : C'è da parlare un attimo di Android Q, la prossima major-release dell'OS mobile di Google. Trattasi di una realtà da molti attesa, che si dispiegherà innanzitutto attraverso la prima preview, destinata ai developer che avvieranno il programma di test a bordo della serie Pixel. La fase successiva di prova, probabilmente fissata per il post Google I/O di maggio, vedrà estesa la propria portata ad una folta gamma di dispositivi, molti più di quanti ...

La beta di Android Q includerà più Smartphone rispetto a quella di Android Pie : La beta di Android Q sarebbe aperta ad un numero di produttori maggiore rispetto ad Android Pie: scopriamo le ultime dichiarazioni di Google sulla nuova versione del robottino verde. L'articolo La beta di Android Q includerà più smartphone rispetto a quella di Android Pie proviene da TuttoAndroid.

Su eBay è arrivata la “Super Week” : sconti fino al 60% anche su Smartphone Android : Su eBay arriva la "Super Week": fino al 12 marzo prossimo sconti fino al 60% anche su smartphone Android, tra cui Samsung Galaxy S10e e HONOR View20 L'articolo Su eBay è arrivata la “Super Week”: sconti fino al 60% anche su smartphone Android proviene da TuttoAndroid.

Smartphone Android in offerta oggi 8 marzo : Huawei P20 Lite - Xiaomi Mi MIX 2s - Huawei Mate 20 Pro - Samsung Galaxy A7 e tanti altri : oggi sono in offerta Huawei P20 Lite, Xiaomi Mi MIX 2s, Huawei Mate 20 Pro, Xiaomi Mi A2, Samsung Galaxy A7 e S9 Plus. Pronti a mettere mano al portafogli? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 8 marzo: Huawei P20 Lite, Xiaomi Mi MIX 2s, Huawei Mate 20 Pro, Samsung Galaxy A7 e tanti altri proviene da TuttoAndroid.

Maru OS 0.6 consente di utilizzare Android 8.1 sullo Smartphone e Debian 9 quando lo si collega a uno schermo esterno : Maru OS ha appena ricevuto aggiornamenti importanti del suo software Android e Linux, oltre al supporto per più dispositivi e per lo streaming wireless su display. L'ultima versione 0.6 "Okinawa" di Maru OS offre la possibilità di utilizzare Android 8.1 Oreo sullo smartphone e Debian 9 quando lo collegate a uno schermo esterno. L'articolo Maru OS 0.6 consente di utilizzare Android 8.1 sullo smartphone e Debian 9 quando lo si collega a uno ...

La funzione Smart Compose di Gmail è ora disponibile su tutti gli Smartphone Android : La funzione di Smaert Compose di Gmail, finora esclusiva per i Pixel 3, è ora disponibile per tutti gli utenti Android. L'articolo La funzione Smart Compose di Gmail è ora disponibile su tutti gli Smartphone Android proviene da TuttoAndroid.

Alcune app Android malevole utilizzano un trucco per farvi credere di averle rimosse e restare installate sul vostro Smartphone : Un ricercatore di ESET ha scovato Alcune app con funzionalità adware che utilizzano un trucco per far credere all'utente di averle disinstallate. L'articolo Alcune app Android malevole utilizzano un trucco per farvi credere di averle rimosse e restare installate sul vostro smartphone proviene da TuttoAndroid.

Unieuro lancia le “Offerte solo online” con sconti oltre il 50% anche su Smartphone Android : Unieuro lancia le "Offerte solo online": fino al 21 marzo sconti oltre il 50% anche su smartphone Android, tra cui Samsung Galaxy S9 e Huawei P20 L'articolo Unieuro lancia le “Offerte solo online” con sconti oltre il 50% anche su smartphone Android proviene da TuttoAndroid.

Smartphone Android in offerta oggi 4 marzo : LG G7 ThinQ - POCOPHONE F1 - Huawei Mate 20 Lite - Samsung Galaxy Note 9 e Galaxy A9 (2018) : oggi sono in offerta LG G7 ThinQ, POCOPHONE F1, Huawei Mate 20 Lite, Samsung Galaxy Note 9 e Galaxy A9 (2018). Pronti a mettere mano al portafogli? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 4 marzo: LG G7 ThinQ, POCOPHONE F1, Huawei Mate 20 Lite, Samsung Galaxy Note 9 e Galaxy A9 (2018) proviene da TuttoAndroid.

Unieuro propone offerte sui migliori Smartphone Android con rate a tasso zero : Unieuro lancia una serie di offerte valide online e in negozio dedicate ad alcuni dei migliori smartphone Android del momento, proponendo il pagamento in 10, 20 o 30 rate mensili a tasso zero. L'articolo Unieuro propone offerte sui migliori smartphone Android con rate a tasso zero proviene da TuttoAndroid.

ASUS annuncia gli Smartphone che saranno aggiornati ad Android 9 Pie : ASUS non è certo famosa per la rapidità con cui aggiorna i suoi smartphone e tablet Android. Anche con l’ultima release sembra comportarsi allo stesso modo e annuncia i modelli che saranno aggiornati, ma senza fornire una data orientativa di rilascio come avvenuto con Samsung e i suoi dispositivi. È (Continua a leggere)L'articolo ASUS annuncia gli smartphone che saranno aggiornati ad Android 9 Pie è stato pubblicato su PantareiNews da ...

Smartphone pieghevole Android Huawei Mate X : Il concorrente del Samsung Fold si chiama Huawei Mate X lo Smartphone pieghevole con display da 8 pollici Oled QHD.

Smartphone pieghevole Oppo presenta il suo telefono Android : Il telefono si evolve e diventa Smartphone pieghevole Oppo presenta il suo dispositivo con display pieghevole concorrente del Galaxy Fold e Huawei Mate X