Il calcio camminato UNVS su Sky Sport : Anche i grandi media stanno occupandosi della sezione UNVS di Novara presieduta da Tito De Rosa, che sta promuovendo con notevoli sforzi la nuova disciplina del calcio camminato (si gioca senza correre). Recentemente infatti MediaSport Channel canale 814 del pacchetto base di Sky Italia e su Sportivi canale 213, è stato effettuato un servizio in occasione di uno stage delle Rappresentative Nazionali UNVS, tenutosi a Novarello. Il servizio ...

“Zeman è il nuovo allenatore del Real Madrid” : la gaffe di Sky Sport : “Ufficiale: Zeman nuovo allenatore del Real Madrid. Contratto fino al 2022“. Così si leggeva nella grafica dell’ultimora in sovraimpressione su Sky Sport, peccato però che ad approdare sulla panchina dei blancos fosse in Realtà Zinedine Zidane. Un errore che non è sfuggito ai telespettatori che hanno subito segnalato la cosa sui social. La gaffe è durata pochi minuti, poi subito è stata corretta dalla redazione. Colpo di scena.#RealMadrid ...

Diretta Juventus-Atletico Madrid - partita in tv e streaming stasera su SkySport e su SkyGo : Questa settimana si disputano le partite del ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Nel corso della giornata odierna, martedì 12 marzo, è atteso il match tra Juventus e Atletico Madrid, in cui la “Vecchia Signora” proverà a ribaltare il pesante 2 a 0 subito al Wanda Metropolitano. L'incontro sarà visibile sia in tv che in streaming. Dove vedere Juventus-Atletico Madrid: partita disponibile in televisione e in streaming online Il ...

Sky Sport Champions Ottavi #4 - Diretta Esclusiva | Palinsesto e Telecronisti #JuveAtleti : Con la quarta settimana degli Ottavi di finale torna su Sky Sport la nuova UEFA Champions League, che fino al 2021 sarà visibile interamente solo su Sky Sport, con 138 incontri a stagione, compresi i Play-Off e la UEFA SuperCup. Tutti i match in onda live, senza...

Chiellini a Sky Sport : “Ci vorrà anche fortuna. Noi come Ajax e United…” : Chiellini – Giorgio Chiellini, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della conferenza stampa che precede la sfida contro l’Atletico Madrid in Champions League. Il capitano bianconero suona la carica in vista dell’impegno di Champions. Striglia la squadra e chiama a raccolta i tifosi. Leggi anche: Infortunio Douglas Costa, Allegri annuncia: “Salterà l’Atletico”, i […] More

Calcio Femminile - l'Italia ai Mondiali e Sky Sport fa il botto : in diretta tutte le partite del torneo : Sky annuncia l'acquisizione dei diritti per la trasmissione di tutta l’ottava edizione della FIFA World Cup di Calcio Femminile, che si disputerà in Francia dal 7 giugno al 7 luglio 2019. Grazie a un accordo con la FIFA, Sky Sport trasmetterà in diretta tutte le 52 partite del torneo, di cui 37 in e

Coppa del Mondo femminile 2019 : Sky Sport trasmetterà tutte le 52 partite : Il calcio femminile sempre più protagonista.Tutti gli italiani potranno seguire in tv le gesta delle azzurre di Milena Bartolini al Mondiale che si disputerà dal 7 giugno al 7 luglio. Sarà Sky Sport a ...

Calcio - tutta la FIFA World Cup Femminile Francia 2019 in diretta su Sky Sport : Sky annuncia l’acquisizione dei diritti per la trasmissione di tutta l’ottava edizione della FIFA World Cup di Calcio Femminile, che si disputerà in Francia dal 7 giugno al 7 luglio 2019. Grazie a un accordo con la FIFA, Sky Sport trasmetterà in diretta tutte le 52...

Juventus-Atletico Madrid : martedì il match live dalle 21 : 00 su SkySport : Torna anche questa settimana l'appuntamento con il grande spettacolo calcistico della Champions League. martedì 12 marzo, infatti, scenderà in campo la Juventus di Massimiliano Allegri per provare a ribaltare il pessimo risultato ottenuto all'andata in casa dell'Atletico Madrid. Nell'occasione i bianconeri sono usciti sconfitti con il punteggio di 2 a 0. Ma dove potranno seguire i tifosi juventini questi importantissimo match che potrebbe ...

Insigne rifiuta l’intervista a Sky Sport dopo la partita : «Sente molto la maglia e la fascia» Lorenzo Insigne rifiuta l’intervista a Sky Sport dopo la partita col Sassuolo. Nonostante il gol del pareggio a pochi minuti dalla fine, che ha salvato il Napoli da una sconfitta che sembrava sicura, Insigne si è negato, ha detto al Napoli che non sarebbe andato ai microfoni di Sky Sport per la canonica intervista con l’uomo partita. A Sky hanno parlato di nervosismo forse dovuto alle critiche di ...

Diretta MotoGp Qatar - la corsa alle 18.00 su SkySport e online su NowTv : Si torna a parlare di Motomondiale, oggi 10 marzo riparte la nuova stagione di MotoGp. Si prospetta una bella ed intensa domenica per gli appassionati delle moto, la prima gara si svolgerà in Qatar nel fiabesco circuito di Doha. La corsa aprirà ufficialmente questa nuova annata a partire dalle ore 18.00 e sarà trasmessa sia in tv che in streaming. Dove vedere la Diretta MotoGp Qatar sia in streaming che in televisione Informiamo che per seguire ...

MotoGP Qatar 2019 - Gara - Diretta Esclusiva Sky Sport - differita Tv8 : Tutti aspettavano Marc Marquez (Diretta Esclusiva ore 18 italiane su Sky Sport Uno e MotoGP | differita ore 21:15 su TV8) per la prima pole stagionale della MotoGP ma, sotto i riflettori del circuito di Losail, a piazzare il tempo migliore è stato Maverick Vinales sulla Yamaha ufficiale. Un segnale chiaro...

Roma-Empoli dell'11 marzo vede il debutto di Ranieri - gara su Sky Sport alle 20 : 30 : Qualche settimana fa nessuno avrebbe potuto immaginare che Roma-Empoli sarebbe stata una gara così importante, ma dopo una serie di risultati deludenti (1-7 di Tim Cup con la Fiorentina, 0-3 con la Lazio, 1-3 col Porto in Champions) Roma-Empoli è diventato il match di esordio di Claudio Ranieri sulla panchina giallorossa dopo l'addio di Di Francesco. Il compito di Ranieri, da poco esonerato dal Fulham, ma entrato nella storia della Premier per ...

MotoGP Qatar 2019 - Qualifiche - Diretta Esclusiva Sky Sport - differita Tv8 : Marc Marquez è stato il più veloce nelle seconde prove libere del Gran premio del Qatar di motociclismo (Diretta Esclusiva Sky Sport, differita Tv8): lo spagnolo della Honda, con il tempo di 1'53«380, ha stabilito il nuovo record della pista. Secondo Maverick Vinales, terzo Jack Miller. Bene le due Ducati, con il quarto tempo di Petrucci e il sesto di Dovizioso. Valentino Rossi (17/o crono, a 1»757 dal campione del ...