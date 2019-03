Ska | il radiotelescopio più grande del mondo | al Miur firmata la convenzione

Astronomia - con lo Ska Observatory “siamo alle porte del futuro” : Italia protagonista verso la costruzione del più grande radiotelescopio del mondo : Passo cruciale verso la costruzione della più grande rete di radiotelescopi del mondo . Dopo quattro anni di negoziati e accordi, infatti, è stato firmato oggi il Trattato internazionale che istituisce lo SKA Observatory (SKAO), l’organizzazione intergovernativa (IGO) per la supervisione della costruzione del più grande radiotelescopio del mondo . SKAO si appresta, quindi, a diventare la seconda organizzazione mondiale intergovernativa ...

Rivoluzione per l’astronomia : nasce lo Ska Observatory - firmato il trattato per il radiotelescopio più grande al mondo [FOTO e VIDEO] : Si è tenuta oggi a Roma, presso il Salone dei Ministri del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, la firma del trattato internazionale che istituisce lo SKA Observatory (SKAO), l’organizzazione intergovernativa (IGO) per la supervisione della costruzione del più grande radiotelescopio del mondo. SKAO si appresta così a diventare la seconda organizzazione intergovernativa dedicata all’astronomia nel mondo, dopo ...