Si vota di nuovo su Brexit

Nicola Zingaretti - il nuovo segretario cancella Renzi dal Pd : "Non lo votavo neanche quando era potente" : I primi attacchi di Nicola Zingaretti da segretario Pd sono tutti contro il sovranismo e Matteo Salvini, così da recuperare il prima possibile quegli elettori che fino a oggi non sentivano neanche un mormorio da parte dei dem. Da Zingaretti arriva almeno una posizione chiara e netta, tanto contro i

Primarie Pd - Zingaretti nuovo segretario - A votare 1 - 5 milioni di persone : Il presidente della Commissione congresso, Gianni Dal Moro, ha affermato che "l'affluenza è stata omogenea in tutto il territorio nazionale, senza sacche di difficoltà e con un leggero picco al centro-...

Primarie Pd - vota anche Teresa - 104 anni : "Sono di nuovo qui!" : Carcare, Savona,, 3 marzo 2019 - La signora Teresa, 104 anni, si è presentata al seggio delle Primarie Pd di prima mattina: "Son turna chi!, sono di nuovo qui, ndr , - ha salutato in dialetto i ...

Primarie Pd - si vota fino alle 20 per nuovo leader : sfida tra Giachetti - Martina e Zingaretti. Code ai gazebo - “stanno finendo i moduli” – FOTO e VIDEO : È la domenica delle Primarie per il Partito democratico e già si registrano le prime Code ai gazebo. In tutta Italia e anche all’estero sono 7mila i seggi aperti dalle 8 alle 20 per votare quello che sarà il nuovo segretario del Pd. La sfida è tra l’attuale reggente Maurizio Martina, il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e il deputato Roberto Giachetti, ma ai gazebo si sceglieranno anche i ...

A 104 anni vota per nuovo segretario Pd : ANSA, - CARCARE, SAVONA,, 3 MAR - "Sono di nuovo qui, buon lavoro a tutti": così la signora Teresa P., 104 anni, ha salutato i volontari che stamani hanno aperto il seggio delle primarie del Pd a ...

Code ai gazebo. Si vota fino alle 20. Il Pd sceglie il nuovo segretario : Ai gazebo si sceglieranno anche i componenti dell'Assemblea nazionale, il massimo organismo democratico del partito creato per decidere sulla politica e sull'organizzazione del Pd. Rimane in carica ...

Primarie Pd - il popolo dem risponde all'appello. Code ai gazebo per votare il nuovo segretario : Politica Primarie, il Pd ci prova e gioca la carta unità. Calenda fa lo scrutatore di GIOVANNA CASADIO Gli oltre 7mila seggi sparsi in tutta Italia e all'estero per l'elezione del segretario dem e ...

Primarie Pd - si vota dalle 8 alle 20 per scegliere il nuovo leader : sfida tra Giachetti - Martina e Zingaretti : È la domenica delle Primarie per il Partito democratico. In tutta Italia e anche all’estero sono 7mila i seggi aperti dalle 8 alle 20 per votare quello che sarà il nuovo segretario del Pd. La sfida è tra Maurizio Martina, Nicola Zingaretti e Roberto Giachetti, ma ai gazebo si sceglieranno anche i componenti dell’Assemblea nazionale, il massimo organismo democratico del partito creato per decidere sulla politica e sull’organizzazione ...

Primarie Pd - domenica si elegge il nuovo segretario : chi può votare e come si vota : domenica 3 marzo si vota per le Primarie del Pd. Gli elettori del Partito Democratico sono chiamati ai seggi, dalle 8 alle 20, per eleggere il nuovo segretario. La sfida è tra tre candidati: Nicola Zingaretti, Maurizio Martina e Roberto Giachetti. come si vota e come verrà eletto il nuovo leader dem.Continua a leggere

Primarie Pd - il vademecum : come e dove si vota per scegliere il nuovo segretario : Chi può votare Possono votare senza registrazione tutti i cittadini, non soltanto gli iscritti al Pd, che 'dichiarino di riconoscersi nella proposta politica del Pd, di sostenerlo alle elezioni e ...