Sfera Ebbasta e Young Signorino Se i vostri figli sbagliano non è colpa della

Se tuo figlio spaccia non è colpa del rap - Sfera Ebbasta si sfoga in rima contro i perbenisti : Nel nuovo singolo “Mademoiselle” risponde alle accuse dopo mesi di silenzio: “Ti do il benvenuto in Italia. Il Paese di chi non ci mette mai la faccia”

Sfera Ebbasta dopo Corinaldo e l’esclusione da The Voice le canta a tutti : “Qua tutti puntano il dito perché fumo - perché bevo e spendo sto cash” : Senza dubbio Sfera Ebbasta, complice la tragedia di Corinaldo dello scorso dicembre ma non solo, è tra i protagonisti della scena trap italiana più criticati per ogni sua dichiarazione, recentemente è stato “epurato” da The Voice Of Italy e qualsiasi cosa dica o faccia finisce “sotto attacco”. Ma procediamo con ordine. Sfera Ebbasta con l’album “Rockstar” pubblicato il 19 gennaio 2018 e prodotto da ...

Se tuo figlio spaccia non è colpa del rap - Sfera Ebbasta si sfoga in rima contro i perbenisti : Se tuo figlio spaccia non è colpa di Sfera Ebbasta. Gionata Boschetti lo dice chiaro e tondo nel nuovo singolo Mademoiselle. Così, dopo mesi e mesi di critiche e polemiche, e pure un'accusa di ...

Sfera Ebbasta pubblica Mademoiselle contro i detrattori dopo le critiche e l’esclusione da The Voice (audio e testo) : Sfera Ebbasta pubblica Mademoiselle e si rivolge a tutti coloro che lo hanno criticato in questi mesi, soprattutto dopo la strage di Corinaldo per la quale gli è stata attribuita gran parte della colpa. Il trapper ha così deciso di tornare con un brano nel quale si rivolge ai detrattori senza mandarle a dire, concentrando nel testo tutto quello avrebbe voluto dire nelle interviste alle quali non ha risposto in queste settimane che lo hanno ...

Nel nuovo singolo Sfera Ebbasta risponde alle accuse degli ultimi mesi : "Adesso parlo io" : "Se tuo figlio spaccia è colpa di Sfera Ebbasta". Una frase forte che Sfera Ebbasta ha deciso di cantare nel suo nuovo singolo, intitolato Mademoiselle. L'artista trap ha deciso di uscire allo scoperto dopo essere stato per mesi al centro della bufera a causa delle tragedia di Corinaldo e dei testi delle sue canzoni. Sfera Ebbasta aveva già parlato, tramite il suo profilo Instagram, della tragedia accaduta alla discoteca Lanterna ...

Sfera Ebbasta ha annunciato l’uscita del nuovo singolo “Mademoiselle” : "A mezzanotte parlo io" cit. The post Sfera Ebbasta ha annunciato l’uscita del nuovo singolo “Mademoiselle” appeared first on News Mtv Italia.

Sfera EBBASTA/ "Non ho mai detto che drogarsi è giusto!" : Non istigo i ragazzini a prendere la droga, non sono un cattivo esempio dice SFERAEBBASTA rompendo il silenzio dopo il morto al suo concerto

Strage di Corinaldo - Sfera Ebbasta nel mirino. "Stia zitto" : Pesaro, 9 marzo 2019 - Lui si sfoga su Instagram, i genitori delle vittime si ribellano: « Stia zitto ». Al centro della polemica c'è Sfera Ebbasta , il trapper finito nella bufera per la Strage di ...

Sfera Ebbasta : "Il mio nome viene infangato. Mai incitato giovani a drogarsi" : Dopo mesi di polemiche intorno a lui e alla sua musica, Sfera Ebbasta ha preso la parola via social e si è detto stanco di vedere il suo nome accostato al problema della droga . Dopo la tragedia di ...

Sfera Ebbasta FURIOSO/ Video choc : 'Droga? Nei miei testi parlo di me stesso' : SFERA EBBASTA FURIOSO su Instagram si sfoga in un Video: 'In Italia tanti problemi ma c'è tempo per analizzare i miei testi'

Sfera Ebbasta furioso/ Video choc : 'Non è colpa mia se i vostri figli si drogano!' : Sfera Ebbasta furioso su Instagram si sfoga in un Video: 'In Italia tanti problemi ma c'è tempo per analizzare i miei testi'

Sfera Ebbasta si difende e sbotta : “Ridicolo puntare il dito contro di me” : Il trapper Sfera Ebbasta ha risposto alle critiche che ormai da mesi lo assillano Lo hanno massacrato per mesi e mesi, dopo la tragedia della discoteca di Corinaldo, e successivamente anche rifiutato a The Voice of Italy. Dopo le parole del vincitore di X Factor, Anastasio, Sfera Ebbasta ha voluto difendersi e lo ha fatto […] L'articolo Sfera Ebbasta si difende e sbotta: “Ridicolo puntare il dito contro di me” proviene da ...

Corinaldo - Sfera Ebbasta sbotta : 'Diffamato da gente pagata con le nostre tasse' : Nel primo pomeriggio di oggi Sfera Ebbasta ha replicato, per la prima volta in maniera netta, alle ormai costanti critiche, ricevute a partire dal giorno seguente alla strage di Corinaldo. Il rapper si è rivolto in primis ai media, che ormai quotidianamente parlano di lui, ma nella sua risposta sembrano anche esserci dei riferimenti ai politici che hanno presentato ben 18 esposti contro di lui, ad altrettante procure della Repubblica. Il trapper ...

Anastasio contro Sfera Ebbasta? Il rapper di X Factor fa chiarezza dopo la polemica : Anastasio contro Sfera Ebbasta? L’intervista al vincitore di X Factor fa discutere Oggi è stata pubblicata un’intervista di Anastasio su Corriere.it e alcune sue dichiarazioni su Sfera Ebbasta hanno fatto esplodere la polemica. Nell’intervista, pubblicata questa mattina, è stato chiesto al rapper di X Factor se quando dice “Tuo figlio idolatra un idiota che parla […] L'articolo Anastasio contro Sfera Ebbasta? Il ...