Serie B Venezia-Palermo 1-1 | la pareggia Puscas nel finale

Basket Serie A - Avellino rimonta dal -23 e batte Varese. Ok Cremona e Venezia : ROMA - Dopo l'anticipo del sabato sera tra Trieste e Pesaro , la Serie A di Basket riparte dal lunch match tra Brindisi e Torino . In campo anche Avellino - Varese , Cantù - Bologna e Cremona - ...

Basket - 21^ giornata Serie A 2019 : Cantù ingrana la sesta e si rilancia in zona playoff - vittorie per Cremona - Avellino e Venezia : Restano soltanto due partite alla conclusione della 21^ giornata del campionato di Serie A 2018-2019 di Basket. Nel pomeriggio di oggi sono andate in scena quattro sfide, aperte tutte dal commosso ricordo di Alberto Bucci. Venezia e Cremona hanno rispettato le attese della vigilia superando Sassari e Pistoia e confermandosi in seconda e in terza posizione. Successo importantissimo per Avellino, che è salita al quarto posto avendo la meglio ...

Serie A basket – Venezia non dà scampo a Sassari - Cremona e Cantù sorridono : Varese ko ad Avellino : Nella ventunesima giornata del campionato di Serie A di basket, Venezia si avvicina momentaneamente a Milano: vittorie per Cremona e Cantù Seconda vittoria consecutiva per Venezia che, nella ventunesima giornata del campionato di Serie A di basket, supera in scioltezza Sassari con il punteggio di 98-90. Una vittoria importante che permette ai lagunari di avvicinarsi momentaneamente alla capolista Milano, impegnata domani nel posticipo di ...

Basket femminile - 21a giornata Serie A1 2019 : Venezia accoglie Sesto San Giovanni per la rivincita - Schio attende Broni e spera nel sorpasso : Archiviata la spettacolare rassegna delle Final Eight della Coppa Italia, riprende domenica 10 marzo con la 21a giornata il campionato di Serie A1 2018-2019 di Basket femminile. La 20a giornata, che avrebbe dovuto andare in scena lo scorso fine settimana, sarà in realtà recuperata a fine marzo e chiuderà di fatto la regular season. Restano infatti soltanto tre partite alla conclusione della prima parte della stagione, al termine delle quali sarà ...

Serie B Venezia - ufficiale : Zenga esonerato - panchina a Cosmi : Venezia - Tramite un comunicato ufficiale, il Venezia ha annunciato "di aver sollevato dall'incarico di allenatore della prima squadra Walter Zenga . A mister Zenga e al suo staff vanno i più sentiti ...

Serie B : Palermo - 14 giorni per la sopravvivenza - per Zenga ancora una chance a Venezia : In Serie B, Livorno-Benevento, in programma oggi 4 marzo, alle ore 21, chiuderà il programma delle gare valevoli per la 27a del campionato di Serie B, a undici giornate dalla fine della regular season. Appare alquanto delicata la posizione del Venezia che è scivolato, dopo l'ennesima sconfitta rimediata a Verona, al quint'ultimo posto in classifica generale, appaiato a 26 punti al Foggia, in piena zona retrocessione. Venezia, la prossima gara ...

Video/ Verona Venezia - 1-0 - : highlights e gol della partita - Serie B 27giornata - : Video Verona Venezia, risultato finale 1-0,: gli highlights e il gol del derby veneto di Serie B. Nella 27giornata decide un gol di Di Gaudio.

Serie B - Verona-Venezia 1-0 : un acuto di Di Gaudio decide il derby : if, displayAds && document.location.pathname.match, "news/calcio/Serie-a/",, oddsServeCom.queue.push, 'oddsserve-csi-1', VERONA - Il Verona vince il derby con il Venezia di misura. L' 1-0 porta la ...

Basket - 20a giornata Serie A 2019 : Venezia sbanca Bologna nell’anticipo - successo in rimonta degli uomini di De Raffaele : Spettacolare rimonta di Venezia sul campo della Virtus Bologna nell’anticipo della 20a giornata della Serie A 2018-2019 di Basket. La formazione allenata da Walter De Raffaele si è fatta trovare pronta alla ripresa del campionato, dopo la lunga sosta dedicata alle Final Eight di Coppa Italia e alla Nazionale, imponendosi con il punteggio di 76-77 sulla compagine emiliana. Decisive per l’esito finale dell’incontro sia ...

Basket - Serie A 2019 - 20a giornata : torna il massimo campionato - apre Bologna-Venezia al sabato. Sfida Milano-Torino - gli opposti delle metropoli : Dopo la lunga pausa dovuta prima alla Coppa Italia e poi agli impegni che hanno portato la Nazionale ai Mondiali di Cina 2019, torna in scena il campionato italiano di Serie A 2018-2019. Va in campo, in questo weekend, una ventesima giornata che segna l’inizio della grande corsa ai playoff da una parte e alla salvezza dall’altra. Nessuno può dirsi certo della propria posizione, tranne Milano: ecco che molti scontri di questo turno, ...

Serie B - Piscopo fischierà Verona-Venezia. A Ghersini Brescia-Cittadella. : if, displayAds && document.location.pathname.match, "news/calcio/Serie-a/",, oddsServeCom.queue.push, 'oddsserve-csi-1', TORINO - Sono state rese note dall'Aia le designazioni arbitrali per l'ottava ...

Serie B : lo Spezia stende il Livorno - il Perugia espugna Venezia : Nell'ultima gara della 26esima giornata di Serie B lo Spezia batte nettamente 3-0 tra le mura amiche il Livorno. In gol Okoreke, 21',, Pierini, 74', e Mora, 84',. Nell'altra sfida della giornata il ...