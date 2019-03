Serie B | Pescara-Cosenza | diretta tv in chiaro su RaiSport venerdì 15 marzo

Blastingnews

(Di martedì 12 marzo 2019) Il campionato diB proporrà la 29ª giornata nel weekend. Ad aprire il prossimo turno saranno, che si affronteranno alle ore 21.00 di152019. Il match verrà giocato allo Stadio Adriatico, contv su Rai Sport (streaming su Rai Play), oltre che su DAZN come tutte le partite dellaB. Gli abruzzesi sono reduci dalla pesante sconfitta sul campo del Cittadella per 4-1. Dopo essere passati in svantaggio per il goal di Manuel Iori, avevano trovato il pareggio con Gennaro Scognamiglio, ma Gabriele Moncini, autore di una doppietta, ha cambiato nuovamente il punteggio, arrotondato nel finale da Federico Proia, entrato dalla panchina. I ragazzi di Giuseppe Pillon sono scivolati un po’ indietro in classifica ed occupano il 5° posto con 44 punti. La capolista Brescia è distante 6 punti.Anche i calabresi sono reduci da una sconfitta, proprio ...

