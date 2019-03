Serie A | per Gasperini squalifica e ammenda Solo sanzione pecuniaria per Gattuso

Ronaldo : “Serie A campionato più difficile. La Spagna non mi manca. E per stasera…” : E’ il protagonista più atteso della gara di stasera. Ci si affida a lui per poter ribaltare il risultato dell’andata. Cristiano Ronaldo è pronto a sfidare l’Atletico Madrid nel ritorno degli ottavi di Champions League. In un’intervista a Dazn, l’attaccante della Juve ha parlato un po’ di tutto, della partita contro i colchoneros, del campionato italiano e della Spagna. “Non mi mancano – ...

Squalificati Serie A - le decisioni del giudice sportivo : il provvedimento a Gasperini - in 8 saltano il prossimo match : Squalificati Serie A – Il giudice sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.l.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 12 marzo 2019 ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: CALCIATORI CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA Dl GARA ED AMMENDA Dl € I .500 00 FLORENZI Alessandro (Roma): doppia ammonizione per proteste nei confronti degli ...

Lotito porta a Scaroni i voti per entrare in Lega Serie A. Nessuno sa quanto guadagnerà : “Emolumenti trattati in sede privata” Giornata tempestosa ieri in Lega Serie A. Paolo Scaroni è entrato nel consiglio di Lega Serie A. Un ingresso che è avvenuto grazie ai buoni uffici di Claudio Lotito. Il presidente della Lazio, tra la prima e la seconda votazione, ha lavorato per portare i voti di Scaroni da otto a tredici. La votazione era per sostituire l’ex ad del Milan Mauro Fassone. In un primo momento, otto viti erano andati a ...

Serie A Fiorentina - i nomi per il dopo-Pioli : FIRENZE - Nel post Fiorentina - Lazio Stefano Pioli ha fatto capire che il suo futuro è ancora da decifrare e comunque che potrebbe anche non essere colorato di viola. La Fiorentina ha un'opzione per ...

Pauley Perrette - la Abby di NCIS - torna in tv con una nuova Serie comedy : Il suo addio a NCIS – causato da problemi di bullismo sul set – avvenuto nel 2017 aveva intristito i fan di tutto il mondo ma, dopo una pausa, Pauley Perrette – che nella serie crime trasmessa da sempre su Rai2 interpretava il medico anatomopatologo Abby Sciuto – è pronta a tornare sul piccolo schermo da protagonista. Sarà infatti uno dei personaggi principali della serie Broke, una mamma single che gestisce un bar e che ...

LUKE PERRY : la nuova Serie 90210 ricorderà l’attore scomparso : Il ritorno di Beverly Hills 90210, capostipite di tutti i teen drama, è ormai certo: la serie tv che ha segnato un’intera generazione sarà di nuovo in onda in America la prossima estate su Fox, semplicemente intitolata 90210. David Stapf, presidente di CBS Television Studios, ha recentemente anticipato che lo show evento in sei episodi troverà il modo di ricordare LUKE PERRY, scomparso lo scorso 4 marzo. Stapf ha anche ribadito il fatto ...

CBS svela la data del finale di The Big Bang Theory e altre Serie tv : un’ora per dire addio alla comedy nerd : CBS ha reso nota la data del finale di The Big Bang Theory e delle altre serie tv in onda sul canale. Manca veramente poco alla conclusione della longeva comedy, e i fan dovranno prepararsi a salutare Leonard, Sheldon, Penny e tutti gli altri. Fortunatamente, il lungo addio si snoderà in un doppio episodio che verrà trasmesso in un'unica serata. Nel particolare, la data del finale di The Big Bang Theory è fissata per il 16 maggio. Durante ...

Le Serie tv che stanno per tornare : "SKAM Italia", "The OA", "American Gods" e "Killing Eve", ma soprattutto "Game of Thrones" e "Stranger Things"

Basket - i migliori italiani della 21a giornata di Serie A. Vitali e Abass luci nella foschia bresciana - grandi partite per Ruzzier e Moraschini : Anche la ventunesima giornata di Serie A è andata in archivio con tutte le sue otto partite spalmate su tre giorni e tanti differenti orari. L’Italia cestistica, quella dei giocatori, ha cercato di mettere in mostra alcuni dei suoi migliori elementi, e lo ha fatto in particolare per ciò che riguarda gli esterni. La palma di miglior italiano del turno va a uno che la sua partita l’ha persa: è Luca Vitali. Il play della Germani Basket ...

Roma-Empoli 2-1 - 27a giornata Serie A 2019 : esordio vincente per Ranieri sulla panchina giallorossa - decide la rete di Schick : Successo di fondamentale importanza per la Roma nel posticipo della 27a giornata della Serie A 2018-2019. La formazione giallorossa si è imposta sull’Empoli con il risultato di 2-1 grazie alle reti di El Shaarawy e di Schick, ma ha sofferto tantissimo nel finale rischiando anche la beffa del pareggio con una rete annullata alla squadra toscana grazie all’intervento della VAR. esordio positivo dunque per Claudio Ranieri che conquista ...

Basket – Serie A : l’Olimpia non dà scampo a Reggio Emilia - terzo successo consecutivo per gli uomini di Pianigiani : Niente da fare per il fanalino di coda del torneo al cospetto della capolista, che si impone in trasferta con il punteggio di 67-71 Tutto come da pronostico nel posticipo della ventunesima giornata del campionato di Serie A, che mette di fronte Reggio Emilia e l’Olimpia Milano. Niente da fare per l’ultima in classifica, costretta ad alzare bandiera bianca al cospetto della capolista nonostante un’ottima prestazione ...

Volley femminile - le migliori italiane della 23^ giornata di Serie A1. Perinelli e Angelina protagoniste - certezze Sylla e Ortolani : Sono state diverse le sorprese che hanno caratterizzato la 23^ giornata della Serie A1 2018-2019 di Volley femminile. Negli anticipi di sabato Novara e Scandicci sono infatti state sconfitte rispettivamente da Chieri e Cuneo, mentre Conegliano ha superato Firenze al tiebreak allungando in vetta alla classifica. Nella giornata di domenica sono arrivate invece le vittorie di Busto Arsizio e Monza, che proseguono nell’appassionante duello per ...

Serie C Teramo - che guaio per Gomis : distacco del tendine rotuleo : Teramo - Verrà dimesso nel primo pomeriggio di oggi dal reparto di Ortopedia dell'Ospedale Civile di Teramo, il portiere biancorosso Lys Gomis . Confermata la prima diagnosi: distacco del tendine ...

5 Serie Tv molto attese previste per i prossimi anni : Nei prossimi mesi e anni le Serie tv cresceranno in modo esponenziale. Alcune di queste sono già entrate nella storia della televisione, e altre si apprestano ad entrarci (anche se non sono state ancora nemmeno girate). Andiamo a scoprire quali sono....Continua a leggere