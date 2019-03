Serie A | le migliori giocate della 27giornata

Basket - i migliori italiani della 21a giornata di Serie A. Vitali e Abass luci nella foschia bresciana - grandi partite per Ruzzier e Moraschini : Anche la ventunesima giornata di Serie A è andata in archivio con tutte le sue otto partite spalmate su tre giorni e tanti differenti orari. L’Italia cestistica, quella dei giocatori, ha cercato di mettere in mostra alcuni dei suoi migliori elementi, e lo ha fatto in particolare per ciò che riguarda gli esterni. La palma di miglior italiano del turno va a uno che la sua partita l’ha persa: è Luca Vitali. Il play della Germani Basket ...

Basket femminile - le migliori italiane della 21a giornata di Serie A1. Ilaria Milazzo indomita - ma il premio del coraggio è di Giulia Gatti : Come già in più di un’occasione nel corso della stagione, l’Italia mostra gli artigli in questa ventunesima giornata della Serie A1 di Basket femminile (che però non è la penultima, ma la terzultima, a causa dello spostamento della ventesima al 24 marzo). Diverse, infatti, sono le prestazioni da rimarcare, ma ce n’è una che, più di tutte, va apprezzata non già per i numeri in quanto tali, ma soprattutto perché chi l’ha ...

Volley femminile - le migliori italiane della 23^ giornata di Serie A1. Perinelli e Angelina protagoniste - certezze Sylla e Ortolani : Sono state diverse le sorprese che hanno caratterizzato la 23^ giornata della Serie A1 2018-2019 di Volley femminile. Negli anticipi di sabato Novara e Scandicci sono infatti state sconfitte rispettivamente da Chieri e Cuneo, mentre Conegliano ha superato Firenze al tiebreak allungando in vetta alla classifica. Nella giornata di domenica sono arrivate invece le vittorie di Busto Arsizio e Monza, che proseguono nell’appassionante duello per ...

Novità Netflix marzo 2019 : migliori Serie tv da vedere : Per trama e per protagonisti, le più interessanti serie tv Netflix di marzo sono piuttosto maschili. In After Life Ricky Gervais è un fresco vedovo prima pronto a suicidarsi per amore e poi deciso a vivere ancora e a lungo per 'punire il mondo'. In modo pestifero, si intende. In Turn Up, Idris Elba è un dj che stenta a 'mettere la testa a posto', fino a quando non si trova a fare da balia a una ragazzina difficile, figlia di uno dei suoi più ...

Donne e Serie tv : le migliori 5 da vedere : Negli ultimi anni i personaggi femminili forti e intraprendenti sono sempre più al centro di racconti di serie tv. Ecco le 5 migliori serie tv con protagoniste delle Donne. La fantastica signora ...

Amazon Prime Video : Serie tv a marzo 2019 - le migliori da vedere : Amazon Prime Video: serie tv a marzo 2019, le migliori da vedere Amazon Prime Video è ormai una delle piattaforme di streaming più influenti e conosciute al mondo, insieme a Netflix. Tra serie in licenza e produzioni originali, lo spettatore che si siede in poltrona (o sedia, o divano) avrà sempre un programma di suo interesse da vedere. Andiamo dunque a dare un’occhiata alle serie tv che approderanno questo marzo su Amazon. The ...

Le sette migliori Serie tv crime del momento : Thriller, giallo, poliziesco e persino noir: la definizione "crime" è la grande coperta televisiva che negli ultimi anni li ha avvolti tutti. Ecco perché il catalogo delle serie tv "crime" è inesauribile e serve un aiutino per scegliere quali vedere. Qui proponiamo una maratona delle 7 irrinunciabili, tra classici e novità. The Widow, dal 1 marzo su Amazon Prime Kate Beckinsale (Georgia Wells) ha perso il marito in un ...

Basket : i migliori italiani della 20agiornata di Serie A. Amedeo Della Valle e il trio azzurro di Brescia sugli scudi : Al termine Della ventesima giornata di campionato, risulta esserci una valutazione ufficialmente monca di quel che hanno espresso i giocatori italiani in questa tornata di Serie A 2018-2019. Con l’assegnazione del 20-0 a tavolino a Cremona per la squalifica di Gianmarco Pozzecco non tenuta in conto da Sassari, infatti, scompaiono dalle statistiche ufficiali le buone prestazioni che avevano trovato da una parte Michele Ruzzier e Giampaolo ...

Le migliori 5 Serie tv ambientate a New York : La magia di New York è stata descritta in innumerevoli film, ma non solo questi hanno usato le strade e i grattaceli di questa città per ambientare le proprie storie, anche le serie tv hanno ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2019 : le migliori italiane della 14ma giornata. Il ritorno di Marcialis - l’esplosione di Bettini : La 14ma giornata della Serie A1 di Pallanuoto femminile ha riservato il successo del Catania nello scontro diretto con il Padova e gli annunciati trionfi di Roma e Rapallo contro Milano e Verona. Il successo del Bogliasco infine sembra risolvere definitivamente tutti i discorsi per la salvezza, mentre la Florentia allunga nella corsa ai play-off. Andiamo a scoprire le migliori italiane dell’ultimo turno del massimo campionato ...

Pallanuoto - Serie A1 2019 : i migliori italiani della ventesima giornata. Brilla Andrea Fondelli : Prosegue senza soste la regular season di Pallanuoto maschile: ci avviciniamo alla fase più importante dell’anno per il campionato di Serie A1, quella delle finali. Andiamo a scoprire i migliori italiani della ventesima giornata. Andrea Fondelli: sta sempre più prendendo le redini della Sport Management. La stella della Nazionale sta continuando a dispensare eccellenti prestazioni per la sua BPM: sabato si esalta, con giocate di classe e ...

Serie A - le migliori giocate della 26giornata : Lo scontro al vertice tra Napoli e Juventus era la partita più attesa della 26.esima giornata e si è conclusa con la vittoria dei bianconeri, che hanno fatto un altro passo verso lo scudetto. È stata ...

Volley femminile - Serie A1 2019 : le migliori italiane della 22^ giornata. Zampata Sylla - Ortolani scatenata : Nel weekend si è disputata la 22^ giornata della Serie A1 di Volley femminile, Conegliano ha sconfitto Scandicci e ha allungato in testa alla classifica: ora le Pantere vantano sei punti di vantaggio su Novara che ha osservato un turno di riposo. Il turno si completerà domani sera col posticipo Firenze-Club Italia, di seguito le italiane che si sono messe maggiormente in luce nel fine settimana. MIRIAM Sylla e RAPHAELA FOLIE. Protagoniste, ...

Calcio - i migliori italiani della 27^a giornata di Serie A : Fabio Quagliarella segna ancora - Ciro Immobile re del derby : Si è chiuso un nuovo fine settimana, e con esso una nuova giornata della Serie A di Calcio, dove si sono disputati incontri di cartello come il derby di Roma o il big match tra Juventus e Napoli, ma che ha visto anche il Milan sorpassare l’Inter al terzo posto della classifica. Un turno da ricordare dunque, dove non sono mancate le prestazioni degli italiani, con alcuni azzurri che si sono resi protagonisti nelle dieci sfide. Ad aprire il ...