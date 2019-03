Seria A | la Roma soffre ma batte l' Empoli 2-1 Champions | la Juve cerca il riscatto

Un'altra auto a fuoco a Olbia - il sospetto di un piromane Seria le : Nuova auto a fuoco a Olbia . La terza in quattro giorni. E il sospetto che non si tratti più solo di un caso. Dopo l'incendio di via Aldo Morto e nel quartiere San Nicola, Un'altra auto ha preso ...

Roma - recensione semi-Seria del film di Cuaron (che ha vinto pure due Golden Globe) : Roma. Ci sono i poveri. Ci sono i ricchi. C’è il Messico. Tutto in bianco e nero. Anche il mare. Poi c’è la tragedia. In agguato. Sempre. No, Roma non c’è. Come no? No. E allora perché si intitola Roma? Cercatelo su Google, così vi fate una cultura anche sul 10 giugno 1971. Anni di merda veramente. E infine, le donne. Poverette. Tutte. E poi c’è un cane che caga. Molto. Caga sulle mattonelle. Dei ricchi. E la serva non pulisce. E il cane caga, ...