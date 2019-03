Senza accordo sarà hard Brexit

Gran Bretagna - May alla prova finale : "Senza l'accordo non c'è Brexit" : "Questo è il momento e il tempo. Se l'accordo non sarà approvato non ci sarà alcuna Brexit". È quasi senza voce Theresa May nel parlare al Parlamento inglese in vista del voto cruciale di stasera ...

Via della Seta - Confindustria : Ok accordo ma Senza strappi con Usa : Milano, 12 mar., AWE/LaPresse, - Sì all'accordo con la Cina, ma senza strappi con i partner strategici tradizionali come gli Stati Uniti e, soprattutto, d'intesa con l'Europa. Si può sintetizzare così ...

Brexit : May Senza voce - questo accordo o Brexit a rischio : L'accordo sulla Brexit "è stato migliorato" e offre garanzie "legalmente vincolanti" sul backstop. Lo ha detto oggi la premier Theresa May, rivolgendosi alla Camera dei Comuni quasi senza voce in ...

Tav - Salvini nero in diretta sul compromesso Conte : 'Senza accordo con Di Maio...'. Fa saltare in aria l'M5s : Ricordo che nel contratto di governo c'è la revisione del progetto nato decenni fa, ma è un segnale di apertura dell'Italia nei confronti del mondo'. L'aria di Salvini, che oggi compie gli anni, è ...

Tav - Salvini nero in diretta sul compromesso Conte : "Senza accordo con Di Maio...". Fa saltare in aria l'M5s : La Tav si farà, "una soluzione con i 5 Stelle si troverà". Matteo Salvini al microfono di Sky Tg24 commenta così le indiscrezioni sulla lettera inviata dal premier Giuseppe Conte al CdA Telt, che sblocca i bandi di gara per l'alta velocità Torino-Lione facendo però ricorso alle clausole di dissolven

Nucleare - vertice Trump-Kim finisce Senza accordo/ Fallito summit disgelo : i motivi : Si è chiuso in anticipo il summit fra Kim e Trump sulla denuclearizzazione: niente accordo tra i due leader, gli Usa non cedono.

Vertice Trump-Kim finisce Senza accordo. Presidente Usa : 'Firma non era buona cosa. No a richiesta di togliere sanzioni' : 'Hanno discusso di vari modi per far progredire la denuclearizzazione e di idee riguardanti l'economia', recita la comunicazione della Casa Bianca. Il Vertice però è terminato in anticipo , segno più ...

Corea del Nord-Usa. Interrotto Senza accordo il vertice Kim-Trump ad Hanoi : La conferenza stampa di Trump ad Hanoi, Ansa, . «Non è stato un andarsene così via e uscire dalla porta, l'atmosfera era buona e amichevole. Ci siamo lasciati in modo amichevole». Così il presidente ...

Vertice Trump-Kim finisce Senza accordo. Presidente Usa : “Firma non era buona cosa. No a richiesta di togliere sanzioni” : Il summit di Hanoi tra il Presidente Usa Donald Trump e il leader nordcoreano Kim Jong-un si è concluso “senza un accordo“. Lo fa sapere la portavoce della Casa Bianca, Sarah Sanders, spiegando che “i rispettivi staff non vedono l’ora di incontrarsi in futuro” e precisando che i meeting tra i due leader sono stati “molto buoni e costruttivi”. “I due leader hanno discusso di vari modi per far progredire ...

Vertice Trump-Kim finisce in anticipo. Casa Bianca : “Si è concluso Senza accordo” : Il summit di Hanoi tra il presidente Usa Donald Trump e il leader nordcoreano Kim Jong-un si è concluso “senza un accordo“. Lo fa sapere la portavoce della Casa Bianca, Sarah Sanders, spiegando che “i rispettivi staff non vedono l’ora di incontrarsi in futuro” e precisando che i meeting tra i due leader sono stati “molto buoni e costruttivi”. “I due leader hanno discusso di vari modi per far progredire ...

Kim-Trump - il vertice chiude in anticipo Senza un accordo : Colpo di scena ad Hanoi, dove il secondo vertice fra il presidente americano Trump e il leader nordcoreano Kim si è concluso senza un accordo. I due hanno cancellato anche il pranzo di lavoro, abbandonando in anticipo l’hotel Metropole. La portavoce della Casa Bianca Sarah Sanders ha confermato che non c’è intesa, ma ha detto che «i colloqui sono s...

Kim-Trump - il vertice chiude in anticipo Senza un accordo : Colpo di scena ad Hanoi, dove il secondo vertice fra il presidente americano Trump e il leader nordcoreano Kim si è concluso senza un accordo. I due hanno cancellato anche il pranzo di lavoro, abbandonando in anticipo l’hotel Metropole. La portavoce della Casa Bianca Sarah Sanders ha confermato che non c’è intesa, ma ha detto che “i colloqui sono s...

Il vertice tra Kim e Trump si chiude Senza un accordo : Colpo di scena ad Hanoi, dove il secondo vertice fra il presidente americano Trump e il leader nordcoreano Kim si è concluso senza un accordo. I due hanno cancellato anche il pranzo di lavoro, abbandonando in anticipo l’hotel Metropole. La portavoce della Casa Bianca ha confermato che non c’è intesa, ma ha sottolineato progressi sulla strada della ...

Brexit : Senza accordo impatto dei dazi sull’export dell’Italia da 1 - 3 miliardi : In caso di uscita della Gran Bretagna dall‘Unione europea senza accordo l’impatto delle tariffe sull’export delle imprese italiane verso il Regno Unito potrebbe ammontare a 1,3 miliardi di euro annui. Una hard Brexit avrebbe un impatto sulle imprese italiane che esportano sul territorio britannico “repentino e costoso“. E’ quanto si sottolinea in un rapporto dell’Anra, l’associazione che raggruppa ...