Se tuo figlio spaccia non è colpa del rap - Sfera Ebbasta si sfoga in rima contro i perbenisti : Se tuo figlio spaccia non è colpa di Sfera Ebbasta. Gionata Boschetti lo dice chiaro e tondo nel nuovo singolo Mademoiselle. Così, dopo mesi e mesi di critiche e polemiche, e pure un'accusa di ...

Prato - sesso con l’allievo e l’ombra del ricatto : “Se mi lasci dico che il figlio è tuo” : I genitori del ragazzo: “È stato circuito”. La donna chiede di essere interrogata dai pm. Attesa per i risultati del test del Dna sul bambino

Pierre Niney - se ami tuo figlio lascialo libero : Appoggiato al muro accanto a una grande finestra che affaccia sulla Torre Eiffel, mani in tasca, il suo sguardo viaggia lontano. Si intuisce che è completamene assorbito dai suoi pensieri. Quando si accorge che è entrato qualcuno nella stanza saluta con modi gentili e la prima parola che viene in mente, incontrandolo, è “elegante”. Non c’entra Yves Saint Laurent, lo stilista che ha interpretato magistralmente qualche anno fa e che gli è valso un ...

"tuo figlio ti odierà". Il web vomita cattiverie contro la Ferragni : Da quando Chiara Ferragni è Chiara Ferragni - per quello che la conosciamo noi - il popolo del web si dà alla pazzia gioia. Vuoi per i commenti negativi, vuoi per gli apprezzamenti, la moglie di Fedez è sempre al centro della cronaca rosa. Le sue foto non passano inosservate, i video nemmeno. Ma il bello è che succede pure che se la fashion blogger pubblica sui social uno scatto, dopo qualche giorno qualcuno si sveglia per andarle contro. Così è ...

Chiara Ferragni e la foto sulla giostra con Leone. Fan al vetriolo : 'Anaffettiva - tuo figlio ti odierà'. Lei reagisce così : Chiara Ferragni e la tenera foto con Leone sulla giostra. L'influencer più famosa del mondo ha trascorso un pomeriggio al parco con il figlioletto, nato dall'amore con Fedez, e tra i tanti giochi, il bimbo ha scelto di salire sul brucomela. Mamma Chiara sale con lui per sostenerlo e ...

"Metti il botox anche a tuo figlio?". I commenti choc contro il bimbo della Ferragni : Ancora una volta la cattiveria del web si riversa su Chiara Ferragni e la sua famiglia. Questa volta, i tanto amati leoni da tastiera se la prendono con il figlio della coppia più chicchierata in ...

Perché conservare il tessuto del cordone ombelicale di tuo figlio? : La funzione primaria del cordone ombelicale è garantire lo scambio di ossigeno e nutrienti tra la donna e il feto. Le sue funzioni, però, continuano anche dopo il termine della gestazione. conservare le cellule staminali di tuo figlio è infatti un atto d’amore e un’assicurazione in vista del futuro. Il cordone ombelicale è ricco delle cosiddette cellule staminali mesenchimali, cellule preziose per la medicina rigenerativa e per il trattamento ...

Chiara Ferragni e Leone - fan al vetriolo : «Metti il botox anche a tuo figlio?». La risposta di lei spiazza tutti : Chiara Ferragni e la tenera foto con Leone. Su Leggo.it le ultime novità. Avevamo lasciato il piccolo di casa Ferragnez, di fronte a una fetta biscottata rosicchiata, utilizzata a mo'...

Chiara Ferragni e Leone - fan al vetriolo : «Metti il botox anche tuo figlio?». La risposta di lei spiazza tutti : Chiara Ferragni e la tenera foto con Leone. Su Leggo.it le ultime novità. Avevamo lasciato il piccolo di casa Ferragnez, di fronte a una fetta biscottata rosicchiata, utilizzata a mo'...

Elena Santarelli si racconta : “Non è facile accompagnare tuo figlio a fare le terapie” : “I bambini non dovrebbero affrontare questo percorso”, ha affermato commossa la showgirl parlando dei tumori infantili a ‘La...

Neuroeducazione : se conosci l’attività cerebrale di tuo figlio puoi educarlo a essere felice : Neuroeconomia, neuropsicologia, Neuroeducazione: quante volte abbiamo sentito o letto questi termini che fanno ormai parte della nostra quotidianità? Riguardano diverse sfere settoriali e la Neuroeducazione in particolare, può interessare più da vicino una mamma e un papà che vogliono stimolare le capacità di apprendimento nei propri figli. essere genitori è il mestiere più bello del mondo, ma è anche tra i più difficili: non esiste una ricetta ...

Sanremo 2019 - con Enrico Nigiotti c’è Paolo Janacci - talentuoso figlio di Enzo. Del padre dice : “La sua grandezza sta nel riassumere il senso della vita in un sorso di gazzosa” : El purtava i scarp de tennis anche lui. Paolo Jannacci, in Jannacci Enzo, è il classico “figlio di” talentuoso, versatile, musicista e cantante, pianista, bassista, fisarmonicista, che non potrà mai essere lontanamente un artista come il padre. Classe ’72, comincia a calcare i palcoscenici dei live di Enzo quando non ha nemmeno vent’anni. Highlights: Il Bonzo al piano con Enzo, Il primo furto non si scorda mai alla fisa e Enzo alla chitarra. ...

La Ferragni sexy sui social - l’accusa degli utenti : “manchi di rispetto a tuo figlio e tuo marito” - la risposta di Chiara li distrugge [FOTO] : Chiara Ferragni in intimo sui social: alcuni utenti non ci stanno e criticano pesantemente la fashion blogger che gli risponde per le rime Ogni qualvolta Chiara Ferragni posta sui social foto in cui appare sexy, i follower ci vanno giù pesante. La fashion blogger cremonese qualche ora fa ha pubblicato su Instagram degli scatti in cui si mostra in intimo rosso in pose sensuali. A questo punto l’ira di alcuni utenti si è scatenata ...

Chiara Ferragni nella bufera per le foto osé : 'Toglile per rispetto di tuo figlio' : Chiara Ferragni travolta dalla bufera dopo aver postato su Instagram delle foto decisamente bollenti che la vedono in bella mostra con un sexy completino rosso che ha infiammato i fan scatenando, al contempo, anche accese polemiche. Certo, non è la prima volta che la fashion blogger si diverte a stuzzicare i suoi oltre 15 milioni di follower con degli scatti seducenti, ma questa volta le critiche sono state particolarmente cruente nei suoi ...