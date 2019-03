Scienza | tecnologia | musica | spettacolo e sport Torna Unstoppable Women | vi aspettiamo!

IL MUSEO NAZIONALE DELLA Scienza E DELLA TECNOLOGIA PRESENTA LA MOSTRA "DREAM BEASTS" DELL'ARTISTA OLANDESE THEO JANSEN : Il MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA e DELLA TECNOLOGIA, che valorizza in modo permanente l'opera di Leonardo, è naturalmente uno dei più qualificati interpreti del suo pensiero e ha dunque saputo ...

Quando Scienza e tecnologia diventano arte : Impianti nucleari, sale operatorie, laboratori di ricerca spaziale, piattaforme di perforazione mostrati con minuziosa attenzione e distaccata curiosità. Un insieme di macchine, dispositivi e installazioni di una tecnologia all'avanguardia, un groviglio di cavi, di sbarre, di giunzioni, di rivestime

Spazio - Parmitano : “La Scienza e la tecnologia sono le chiavi per affrontare le sfide del futuro” : “La scienza e la tecnologia sono le chiavi per affrontare le sfide del futuro“. A scandirlo è stato l’astronauta italiano dell’Esa Luca Parmitano nel video messaggio agli studenti presenti all’Asi per il lancio ieri del programma Esero Italia con l’Agenzia Spaziale Europea. Per raggiungere obiettivi cruciali “non esistono scorciatoie, bisogna studiare con passione e impegno“, ha detto Parmitano ...

Esero - con Asi e Esa decolla finalmente anche in Italia in progetto per l'educazione Stem : Scienza - tecnologia - ingegneria e matematica : ... a preparare i primi 30 formatori con l'obiettivo di formare i primi 200 insegnanti in tutta Italia capaci di trasmettere con una nuova didattica la passione per la scienza e la tecnica a quanti più ...

Giappone-Regno Unito : accordo per investimenti comuni in Scienza e tecnologia : Tokyo, 08 feb 05:43 - , Agenzia Nova, - I governi di Giappone e Regno Unito lanceranno una commissione di lavoro congiunta per studiare opportunità di investimento comuni nella... , Git,

Donne - Scienza e tecnologia : Soroptimist e Mit di Boston insieme contro ogni pregiudizio : A livello nazionale il Soroptimist ha lanciato il progetto "SI FA STEM", con la collaborazione del M.I.T. di Boston, progetto rivolto alle studentesse delle scuole secondarie per rimuovere fra le ...

Scienza e tecnologia - le profezie sono scemenze. Quello che accadrà nel 2019 può essere dedotto : Dato un fenomeno, se si mette a punto un suo modello matematico integrabile in funzione del tempo, utilizzando grandezze fisiche coerenti, avendo una base dati di riferimento sufficientemente robusta, allora si fanno previsioni. Altrimenti si formulano predizioni, divinazioni, profezie e via dicendo: scemenze, spesso con decorazioni di pseudo-Scienza. Mi è stato chiesto di raccontare quali saranno gli eventi memorabili di Scienza e tecnologia ...

Gubbio : "È la sera dei miracoli" - itinerari notturni tra Scienza e tecnologia al Cassata Gattapone : Giovedì 24 gennaio, l'Istituto Cassata Gattapone, a partire dalle 17.30, apre le porte a chi desideri fare un'esperienza tra scienza e tecnologia. Davvero denso di proposte il programma. Sarà possibile seguire, presso i Laboratori, sei itinerari guidati dagli alunni: - Turismo alla Moda: scoperta graduale di 14 luoghi ...