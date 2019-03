Sci di fondo | Sprint Drammen 2019 | Johannes Klaebo vola e stacca tutti tornando leader di

Classifica Coppa del Mondo Sci di fondo femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Ingvild Oestberg resta in testa - ma Natalia Nepryaeva è a 2 punti! : Il calendario della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo si compone di 34 tappe, delle quali sei in Italia, concentrate in tre fine settimana: due weekend andranno in scena durante il Tour de Ski e si terranno a Dobbiaco ed in Val di Fiemme, mentre le ultime due giornate di gare avranno luogo a Cogne, appena prima dei Mondiali, programmati a Seefeld, in Austria, dal 19 febbraio al 3 marzo. La stagione durerà quattro mesi: si partirà a Ruka, ...

Sci di fondo - Sprint Drammen 2019 : cinquina di Maiken Caspersen Falla - Nepryaeva a -2 da Oestberg in Coppa del Mondo! Azzurre out nei quarti : Quinta vittoria in sedici edizioni della Sprint di Drammen per Maiken Caspersen Falla. La norvegese vince in maniera chiara e netta la gara femminile, concludendo in modo imperiale la finale con il tempo di 2’56″12 e, più in generale, con una capacità di mettersi al sicuro già ben prima del non semplice rettilineo del traguardo. Per la campionessa iridata questo è il 19° trionfo in carriera in una gara individuale di Coppa del Mondo, ...

Sci di fondo - concluse le qualificazione della sprint TC di Drammen : tutti promossi gli azzurri in gara : tutti promossi i quattro azzurri nelle qualificazioni della sprint TC di Drammen: finali dalle ore 13.15 Greta Laurent e Lucia Scardoni qualificate per la fase finale della sprint a tecnica classica in programma a Drammen (Nor) a partire dalle ore 13.15 (diretta tv Raisport ed Eurosport). La valdostana ha ottenuto il decimo tempo nella prova femminile, giungendo a 3″64 dalla padrona di casa Maiken Caspersen Falla, autrice del miglior ...

Sci di fondo - Sprint Drammen 2019 : Klaebo e Falla dominano le qualificazioni - Rastelli 17° e davanti a Pellegrino - 19°. Decima Laurent al femminile : Johannes Klaebo lancia segnali chiarissimi nelle qualificazioni maschili della Sprint a tecnica classica di Coppa del Mondo che si tiene a Drammen. Il fenomeno norvegese, che sta cercando di recuperare la testa della classifica generale soffiatagli a Oslo da Alexander Bolshunov, spara un imprendibile 2’25″60 sulle nevi di casa. Il suo rivale russo, però, è secondo a 3″54 e dimostra di non volerlo mollare, mentre si piazza terzo ...

Sci di fondo - oggi le sprint di Drammen : orario d’inizio e come vederle in tv e streaming : Si disputano oggi le due gare sprint di Coppa del Mondo di sci di fondo maschile e femminile 2018-2019: in quest’occasione il circuito maggiore fa tappa a Drammen, in Norvegia, per un appuntamento solitamente precedente le due gare storiche di Oslo, ma che stavolta arriva dopo. Johannes Klaebo si configura come favorito della gara maschile, in considerazione dell’uso della tecnica classica e soprattutto della sua grande necessità di ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Drammen 2019 : Federico Pellegrino sfida la tecnica classica e Johannes Klaebo. Stina Nilsson favorita al femminile : L’appuntamento con la gara sprint di Drammen, nella contea del Buskerud, per anni è capitato poco prima dell’accoppiata 50 km maschile-30 km femminile di Oslo, quasi a fare da prologo agli avvenimenti del Tempio di Holmenkollen. Quest’anno, invece, si va in scena due giorni dopo gli avvenimenti che hanno visto Alexander Bolshunov (Russia) e Therese Johaug (Norvegia) trionfare in maniere del tutto diverse. Nei giorni scorsi ...

Sci di fondo - quattro italiani per la sprint di Drammen - Federico Pellegrino cerca gloria nella pista “nemica” : Siamo ormai giunti al rush finale della Coppa del Mondo 2019 di sci di fondo. Gli atleti, infatti, si trasferiscono in Norvegia, a Drammen, per due prove sprint, prima delle tappe di Falun (Svezia) e Quebec City (Canada) che andranno a calare il sipario sulla stagione. La trasferta di Drammen presenterà, nella giornata di domani, martedì 12 marzo, una prova sprint maschile ed una femminile, in tecnica classica. Si inizierà con le qualificazione ...

Sci di fondo - i convocati dell’Italia per la sprint di Drammen. Federico Pellegrino guida il gruppo di quattro azzurri : Domani si disputerà a Drammen, in Norvegia, una sprint in tecnica classica valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo: per l’Italia saranno in gara quattro atleti. Nella prova maschile ci saranno Federico Pellegrino e Maicol Rastelli, mentre in quella femminile saranno al via Lucia Scardoni e Greta Laurent. Nella località norvegese Pellegrino in nove partecipazioni precedenti non è mai andato oltre le semifinali, mentre Rastelli ha ...