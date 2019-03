SBK | tutti contro Bautista in Thailandia

SBK – Prove libere Phillip Island : Alvaro Bautista davanti a tutti in Australia : Miglior tempo nelle prime Prove libere a Phillip Island per il rookie Alvaro Bautista (Aruba.it Racing – Ducati), mentre Chaz Davies non va oltre il 14° posto Dopo le prime due sessioni di Prove libere, disputate oggi sulla pista Australiana di Phillip Island, il pilota spagnolo Álvaro Bautista, neo-acquisto del team Aruba.it Racing – Ducati, ha ottenuto il miglior tempo della classifica provvisoria. Dopo un turno di FP1 in cui ...