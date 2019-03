Sbagliando si impara | soprattutto a scuola Alla faccia della competizione

ilfattoquotidiano

(Di martedì 12 marzo 2019) Pier Paolo Pasolini scriveva: “Io sono un uomo che preferisce perdere piuttosto che vincere con modi sleali e spietati. Grave colpa da parte mia, lo so! E il bello è che ho la staggine di difendere tale colpa, di considerarla quasi una virtù”, (Vie Nuove, n. 42, 1961). Sono parole ormai antiche che, però, aprono una porta sul futuro, in particolare su quello dell’educazione. Su un’educazione diversa da quella che conosciamo, che includa il fallimento come elemento fondamentale dell’esperienza umana.Oggi le neuroscienze lo confermano clamorosamente, portandoluce un’idea proprio sbagliata che pervade anche il mondo. Un’idea derivata direttamente dall’ideologia di mercato secondo cui lasarebbe ingrediente necessario nei processi di apprendimento. È vero invece proprio il contrario, come dimostrano ricerche come quella di un gruppo di scienziati ...

